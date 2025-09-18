logo pulso
Confirmados 23 casos de virus Coxsackie en Calkiní, Campeche

El virus Coxsackie, conocido por causar la enfermedad de manos, pies y boca, genera preocupación en Calkiní, Campeche.

Por El Universal

Septiembre 18, 2025 02:36 p.m.
A
Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

CALKINÍ, Camp.(EL UNIVERSAL).- Autoridades del sector Salud confirmaron 23 casos del virus Coxsackie en este municipio, el cual puede poner en riesgo a decenas de niños.

Ante esto autoridades escolares y del sector salud determinaron cerrar los planteles educativos del municipio de Calkiní ubicado al norte de Campeche para evitar más brotes y contener el virus.

El Coxsackie es conocida como la enfermedad de manos, pies y boca, es una infección viral que causa una erupción con ampollas en las manos, los pies y la boca.

La Alerta sanitaria por lo pronto fue únicamente en Calkini, Campeche.

