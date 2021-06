Confisca EU Remdesivir con destino a México

Autoridades federales en Estados Unidos confiscaron en aeropuertos del país versiones de tratamientos contra el Covid-19 no autorizadas que iban a ser distribuidas en México, informó este miércoles The Wall Street Journal.

De acuerdo con el diario, que citó a fuentes enteradas de la investigación que está en curso, están llegando a los aeropuertos estadounidenses versiones falsas o genéricas del Remdesivir, un antiviral producido por Gilead Sciences, provenientes de Bangladesh y de la India, y que son traficadas a México para pacientes enfermos de coronavirus.

En los últimos meses, oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) han confiscado más de 100 envíos que refirieron a agentes especiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), quienes están haciendo las averiguaciones pertinentes para verificar si los medicamentos son falsos o genéricos.

En específico, oficiales de la CBP confiscaron cajas de medicamentos en los aeropuertos de Texas y Nueva York que venían de India y Bangladesh bajo nombres genéricos, en paquetes de 10 viales y etiquetados como muestras o kits de prueba, según las fuentes consultadas por The Wall Street Journal, que detallaron que los fármacos son transportados en paquetes, no por pasajeros, y luego traficados por individuos a México.

Hasta ahora, no se han registrado arrestos por estos hechos.

Compañías en la India, Egipto y Paquistán fabrican formas genéricas del Remdesivir, después de que Gilead acordó el año pasado otorgar licencias para versiones genéricas del producto a ser distribuidas en más de 100 países. Sin embargo, The Wall Street Journal subrayó que ni México ni EU tienen licencias para utilizarlas.