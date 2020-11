Congreso de Morelos aprueba uso obligatorio de cubrebocas

El Congreso de Morelos aprobó por mayoría de votos la iniciativa de ley que establece el uso obligatorio de cubrebocas en todo el estado, además de otras medidas complementarias como el distanciamiento social y el lavado constante de manos. La propuesta fue presentada por el legislador Alfonso de Jesús Sotelo Martínez y apoyada por las bancadas del PT y el PES.

La nueva normativa determina los espacios en donde será obligatorio el uso de cubrebocas como las vías y espacios públicos o de uso común cerrados o al aire libre; en el interior de establecimientos ya sea de comercio, industria o servicios; además de centros de trabajo de cualquier ramo. También se establece la utilización de la mascarilla y la observancia de las medidas mencionadas en lugares de culto religioso, centros comerciales y todos aquellos en donde no se puedan aplicar medidas de contención como el distanciamiento físico, así como para usuarios, operadores y conductores de los servicios de transporte de pasajeros y de carga.

Además la ley señala medidas para la utilización correcta del cubrebocas, así como aquellas a observar en el transporte público y en los espacios en donde es obligatorio. No obstante, también se disponen sanciones para aquellos que no acaten lo dispuesto por la ley, que van desde la amonestación con apercibimiento, trabajo comunitario, clausuras temporales y hasta la multa. Los legisladores determinaron que los recursos obtenidos por la aplicación de multas serán destinados a Servicios de Salud de Morelos para la compra de insumos y suministros médicos para las áreas de atención de Covid-19. En su intervención tras la aprobación de la Ley, el diputado Alfonso de Jesús Sotelo reiteró que "no se trata" de una normativa represora, sino que "apela a la conciencia y a la responsabilidad social". En este sentido, agregó que es momento de "redoblar esfuerzos", principalmente por la llegada de la época invernal y con el objetivo de "no regresar en el semáforo epidemiológico".

Finalmente el legislador hizo énfasis e invitó a sus compañeros diputados "para utilizar el cubrebocas de forma permanente". De su lado, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Rosalina Mazari Espín, destacó que a través de esta ley se busca "disminuir los riesgos de contagio" y que la sociedad acate las medidas sanitarias. Agregó que la celeridad en la votación y aprobación de esta ley fue resultado de un "proceso legislativo extraordinario", dada la emergencia sanitaria.