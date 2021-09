Congreso de Oaxaca aprueba licencia de 45 días por paternidad

La 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobó una iniciativa para armonizar la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado con la Ley Federal de Trabajo con el fin de otorgar hasta 45 días de paternidad con goce de sueldo a los hombres trabajadores del estado, luego del nacimiento de un hijo.

La propuesta será enviada al Congreso de la Unión; mediante la misma los legisladores locales buscan avanzar hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, no solo en el ámbito laboral, si no en la vida cotidiana.

Además, sostiene que "es fundamental adoptar políticas a favor del equilibrio entre la vida familiar y el desarrollo profesional. Consideró que ampliar el periodo de permiso para hombres contribuirá al justo equilibrio de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos y que estas no recaigan sólo en las mujeres".

La iniciativa de reforma afirma que el permiso otorgado a los hombres trabajadores, no son días de descanso para contemplar al nuevo integrante de la familia.

Mientras que la mujer trabajadora cuenta con un trato congruente con su condición de maternidad, que implica el cuidado y la atención que requiere el recién nacido, los nuevos roles en los que la mujer se desenvuelve es necesario que el cuidado, la enseñanza y protección de los hijos sean deberes, en los que madre y padre participen de manera equilibrada.

La propuesta de reforma establece una modificación a la Fracción XXVII Bis del Artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, y se adiciona un segundo párrafo al Artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del Artículo 123 constitucional.

Asimismo, la reforma establece que se debe otorgar permiso de paternidad de cuarenta y cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera, en el caso de la adopción de un infante, el permiso de paternidad es en todo momento un derecho irrenunciable.

La Comisión Permanente de Estudios Constitucionales del Congreso de Oaxaca aprobó elevar a rango constitucional el concepto de licencia por maternidad y paternidad, con lo que se obliga al Estado a proteger este derecho.

En 2020, la Legislatura local también aprobó la ampliación de permiso por paternidad por hasta seis semanas con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante.

De acuerdo con el dictamen, el concepto de licencia por maternidad y paternidad debe quedar en el párrafo 26 del actual artículo 12 de la Constitución de Oaxaca, porque únicamente menciona que "es obligación del hombre y de la mujer asumir su paternidad o maternidad responsable con todos y cada uno de los hijos que procreen".