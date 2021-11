Congreso de Querétaro publica ley de matrimonios igualitarios ante demora del gobernador

Las parejas conformadas por personas del mismo sexo ya pueden casarse legalmente en Querétaro sin necesidad de tramitar un amparo, esto derivado de que el Congreso local mandó publicar la reforma al Código Civil del estado, antes de que se cumpliera el plazo leal para publicarla, confirmó Héctor Parra Rodríguez, ex director de asuntos legislativos en el Congreso del estado.

La publicación se dio este viernes en dos medios impresos de circulación local, y la ley entra en vigor el día después de que es publicada.

Al no publicarla el gobernador en el periódico oficial "La Sombra de Arteaga" emite el mensaje de que no estaba de acuerdo con el contenido, incluso tiene la posibilidad de impugnar la entrada en vigor, si es que estima que los medios no son de gran difusión.

También algún juez o jueza podría negarse a celebrar el matrimonio, bajo el mismo argumento, de si se trató o no de medios de alta difusión, lo que obligaría a que la pareja recurra al amparo.

Lamentó que el gobernador no publicara la reforma, pues es su obligación hacer cumplir la ley, esté de acuerdo con ella o no.