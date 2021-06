Congreso de Tamaulipas avala reforma para "blindar" a García Cabeza de Vaca

Con 29 votos a favor, 1 abstención y 6 en contra, el Congreso de Tamaulipas aprobó la reforma a la Constitución del Estado, que prácticamente "blindaría" al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ante un intento de desafuero en su contra de la próxima legislatura, que tendrá mayoría morenista.

De esta forma en la sesión de este miércoles se determinó que la decisión de no homologar la declaratoria de procedencia por parte de alguna de las cámaras federales, será definitiva e inacatable. El día de ayer, la bancada del PAN en el Congreso presentó la iniciativa de reforma a la Constitución del estado, la cual consiste en la adición de un párrafo tercero al artículo 84 de la Ley Suprema del Estado para que diga: "En todos aquellos casos en los que el Congreso del Estado hubiera determinado la no homologación de la declaratoria de procedencia por parte de alguna de las cámaras federales, su decisión será definitiva e inatacable".

También se propuso un párrafo tercero al artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Tamaulipas, que establecerá la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones de la Legislatura local, respecto a la no procedencia de las declaratorias de alguna de las cámaras federales.