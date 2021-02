Congreso exhorta a investigar abuso sexual en Scouts de México

Por mayoría, el Congreso de la Ciudad de México exhortó a las fiscalías generales de la República (FGR) y capitalina (FGJ) investigar a la Asociación Scouts de México, sobre denuncias de acoso y abuso sexual en contra de mujeres.

El punto de acuerdo fue presentado por el diputado local de Morena, Alfredo Pérez Paredes, durante la sesión virtual de este martes, donde comentó que su propósito es establecer la veracidad de esos hechos.

"Sobre todo verificar el pleno respeto a la integridad de niñas, niños y adolescentes inscritos en esa asociación de escultismo", indicó el morenista.

Ante el Pleno, el legislador indicó que una encuesta realizada en 2020 revela más de 120 casos de mujeres que sufrieron abuso sexual en la Asociación Scouts de México, AC.

"Más de la mitad de las víctimas eran menores de edad cuando fueron agredidas. Tres de ellas aseguran que sufrieron acosos y abusos sexuales de parte de sus superiores, cuando estaban dentro de esa agrupación", comentó.

Pérez Paredes aclaró que fue el Colectivo Clan Violeta quien promovió la encuesta donde dieron a conocer dichos abusos.

"De acuerdo a las denuncias, estos actos se cometen generalmente en los campamentos al aire libre, donde los agresores se aprovechan de las víctimas cuando duermen o después de un ambiente de fiesta", detalló.

En su exposición, el diputado señaló que el pasado 20 de septiembre, integrantes de este colectivo se manifestaron en la sede de la Asociación Scouts de México, AC, para hacer públicas las denuncias por acoso y abuso dentro de esta agrupación, pero no fueron recibidas por algún representante.

Por ello, ahora dicho Colectivo exige la salida de los agresores, así como un protocolo de atención con perspectiva de género, acompañamiento legal y psicológico para las víctimas, y capacitación al interior de la organización en materia de perspectiva de género.

"Hasta el momento, la asociación no ha emitido algún pronunciamiento al respecto, y no se ha realizado alguna investigación interna para el seguimiento de estas denuncias. De ahí la importancia del punto de acuerdo", enfatizó Pérez Paredes.