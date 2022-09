Congreso ha gastado 20 mdp para mejorar internet... pero se cae

A-AA+

Pese a que en los últimos dos años la Cámara de Diputados invirtió más de 20 millones de pesos para mejorar la red al interior de ese recinto, este miércoles se suspendió la sesión semipresencial del pleno por fallas en el internet, lo que impidió a las y los legisladores votar a distancia.

El primer y único dictamen que se debatió, fue el relacionado con la justificación al recorte de 4 mil 913 millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) solicitado para 2022, que se deriva de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Aunque la discusión se agotó, no se pudo someter a votación, debido a que las y los diputados no pudieron votar derivado de la falta de internet.

Apenas en diciembre de 2021, el Comité de Administración autorizó una adjudicación directa por 21 millones 200 mil pesos, a la empresa Global Wehen Comercializadora S.A de CV., para la adquisición e instalación de fibra óptica, switches, y equipamiento para la redistribución del tráfico de la red.

Lo anterior, señala el contrato, a fin de incrementar y mejorar el desempeño de la red dentro de las instalaciones del Palacio Legislativo; "se podrá brindar un acceso rápido, eficiente, y confiable al servicio telefónico, videoconferencias, internet, y aplicativos institucionales, entre otros".

Tras los problemas para votar, el Presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, ordenó mandar a receso, pero tras 40 minutos sin poder solucionar el problema, se determinó mandar a receso permanente para retomar los trabajos la mañana de este jueves.

"Tras un diálogo con los grupos parlamentarios y con la finalidad de que se dé solución al problema técnico que presenta la compañía telefónica, se declara un receso en esta sesión y cito para reanudar la misma el día de mañana a las 9 de la mañana", expuso Creel Miranda.

Apenas este martes, 27 de septiembre, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó una convocatoria de la Cámara de Diputados para una Licitación Pública, relacionada con la contratación del Servicio Integral de Telefonía tradicional, enlaces punta a punta y acceso a internet.

Hasta ahora, se desconoce si los problemas con la red, se derivan con la fibra óptica y la redistribución del tráfico de la red, o con la compañía telefónica contratada actualmente, cuyo nombre no fue localizado.

Así, este jueves se retomará el debate en torno al recorte al INE, y más tarde la derogación del horario de verano, así como la polémica reforma en materia de donación de órganos, por la que se propone que "toda persona se constituye en donante potencial obligado a fin de que pueda disponerse, sin mediar voluntad previa, de sus órganos y tejidos tras su fallecimiento".

La sesión se reanudará en punto de las 9:00 horas, y al término, se abrirá una nueva de carácter presencial, a fin de votar una serie de iniciativas constitucionales, entre las que destacan propuestas para establecer el límite máximo de edad para la contratación de trabajadores, garantizar el derecho a vivienda adecuada, así como dar libertad para que los ciudadanos determinen el orden de los apellidos de sus hijos e hijas.