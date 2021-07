Congreso, sin acuerdo para outsourcing y desafueros

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, reconoció que todavía no hay acuerdo para la realización de un periodo extraordinario entre ambas Cámaras, donde se analizarían el desafuero de los diputados Saúl Huerta, de Morena, y Mauricio Toledo, del PT, así como la ratificación de funcionarios y la prórroga de la reforma en materia de outsourcing.

"Pero aún no tenemos nada certero. Están, en este momento, construyéndose los acuerdos, ojalá y lo logremos porque se requieren dos terceras partes. Si fuera mayoría simple, les diría sí, no hay ninguna dificultad para tenerlo, pero cuando se tienen dos terceras partes es complicado siempre construir mayorías calificadas", dijo Monreal en entrevista, previo a la sesión de la Comisión Permanente.

Expuso que son varios los temas que pudieran ir a la Permanente, como los tres relativos a la declaratoria de procedencia, fiscal de Morelos y el caso del diputado Huerta, acusado de abuso sexual de menores y el del diputado Toledo, a quien se le investiga por enriquecimiento ilícito.

"Están los nombramientos del Secretario de la Función Pública y el Secretario de Hacienda; y el integrante del Banco de México. Está también mi propuesta de reforma a los transitorios, que son el ampliar el plazo para la aplicación de la Ley laboral en materia de outsourcing", dijo el coordinador de Morena.

"Y uno más, que quiero, si se permite el extraordinario, revisar, que es una ley reglamentaria a la consulta en materia de revocación de mandato, que es una iniciativa que presentó la senadora Claudia- Ruiz Massieu y que queremos también empezar a revisar y analizar, para que no nos agarren las prisas cuando se presente la revocación de mandato", agregó.

Ante las críticas del PAN, rechazó que Morena esté protegiendo a Toledo y Huerta. "Lo que diga la oposición lo respeto; ellos tienen su estrategia, nosotros la nuestra. No, nosotros no protegemos a nadie. La ley es la que se debe cumplir", refirió.

Monreal dijo que en caso de que se apruebe la realización del periodo extraordinario, sería el jueves y viernes de esta semana, porque de lo contrario no tendría ningún efecto la modificación a los transitorios de la reforma en materia de outsourcing.

Por su lado, la senadora panista, Kenia López Rabadán, expuso que "hasta el mediodía de este martes no hay un acuerdo claro para la realización de un periodo extraordinario de sesiones" del Congreso de la Unión.