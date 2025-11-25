Conmoción por asesinato de Carlos Mezhua en Veracruz
Carlos Mezhua, líder político asesinado, deja un legado de lucha y resistencia.
VERACRUZ, Ver., noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- "Su legado lo seguiremos impulsando", sentenció Carlos Mezhua Amador, hijo del líder indígena, exalcalde, exdiputado y e dirigente del PRD-Veracruz, Juan Carlos Mezhua, asesinado a tiros la mañana del domingo en la Sierra de Zongolica, un crimen que conmocionó a la sociedad y a la clase política.
En la comunidad de Atexoxocuapa de la Sierra de Zongolica, docenas de hombres y mujeres indígenas bajaron de las poblaciones serranas para despedir en una misa y en el camposanto a su exalcalde y amigo, conocido como "El Compadrito".
A la usanza indígena, con copal de por medio, los habitantes de esta región montañosa central le dieron el último adiós a Mezhua, en medio de la exigencia de justicia y castigo para los responsables.
"Mi padre buscó el camino más difícil, crear un nuevo partido, pero a las demás personas no les pareció", acusó su primogénito, consciente que intentar devolver la voz a las comunidades y confrontar la corrupción costó la vida de su padre.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Son las consecuencias que tuvo. Era un camino que le convenía a México y Zongolica", lamentó al estar acompañado de familiares y amigos, quienes encabezaron el cortejo fúnebre durante un trayecto de cinco kilómetros hasta el panteón de la comunidad Loma de Zomajapa.
Y como en su vida, en su último "caminar" por los caminos de Zongolica, a Juan Carlos Mezhua lo acompañaron su inseparable caballo blanco y su sombrero café, símbolo de resistencia.
Y en la población queda la rabia por el asesinato ocurrido el domingo en una calera de la propiedad de la víctima, ubicada en la comunidad Piedras Blancas, donde -según sus familiares- había sido citado a una reunión.
Cuando el político arribó al sitio, hombres armados que viajaban en dos camionetas le dispararon en múltiples ocasiones. El crimen se perpetró a unos 50 metros de una base de la Guardia Nacional.
Mezhua fue alcalde perredista en Zongolica, así como diputado local y federal y exdirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual posteriormente renunció y se independizó políticamente.
En la elección a la gubernatura del 2024 buscó, sin éxito, ser candidato independiente; y en la elección municipal del presente año, fue candidato independiente a la alcaldía, donde logró el segundo lugar.
La víctima trabajaba actualmente en la conformación de un partido político, denominada Movimiento Independiente por Veracruz; a la par de atender sus empresas de extracción de piedras, producción de café y de diversos insumos agrícolas.
no te pierdas estas noticias
Conmoción por asesinato de Carlos Mezhua en Veracruz
El Universal
Carlos Mezhua, líder político asesinado, deja un legado de lucha y resistencia.
Altos mandos militares de EEUU visitan a líderes caribeños en medio de tensiones regionales
AP
Altos funcionarios militares de Estados Unidos se reúnen con mandatarios caribeños en contexto de lucha contra el narcotráfico y tensiones políticas.
Manchester City cae ante Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones
AP
El Barcelona pierde ante Chelsea en la Liga de Campeones. Benfica vence al Ajax. Union Saint-Gilloise supera a Galatasaray.