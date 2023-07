Consejería Jurídica le responde al INE por notificación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) informó que INE tenía conocimiento de que estaban en vacaciones por lo que llamó al instituto y otras autoridades jurisdiccionales y administrativas a ajustar sus actuaciones al marco legal y evitar "actuaciones arbitrarias por presiones mediáticas o de índole político".

"Todas las autoridades jurisdiccionales y administrativas, incluido el Instituto Nacional Electoral (INE), tienen conocimiento del acuerdo de referencia, por lo que deben ajustar sus actuaciones al marco legal vigente y evitar actuaciones arbitrarias por presiones mediáticas o de índole político".

Por medio de una nota aclaratoria sobre suspensión de actividades en la Consejería Jurídica, a cargo de María Estela Ríos González, recordó que el pasado 2 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se suspenden plazos y términos legales en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por su primer periodo vacacional 2023.

El acuerdo establece la suspensión incluye la práctica de trámites, actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos, como recepción de documentos e informes, acuerdos, inicio, substanciación, audiencias, resoluciones, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de información o documentos y medios de impugnación, entre otros.

"Como consecuencia de lo anterior, durante la suspensión citada no se computarán plazos y términos en los procedimientos administrativos, judiciales y jurisdiccionales del conocimiento de esta Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal", señala la nota.

Esta mañana, la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), María Estela Ríos González asistió a la ceremonia por el 151 aniversario luctuoso del expresidente Benito Juárez García en Palacio Nacional, y confirmó que siguen de vacaciones.

Al término de la ceremonia, la consejera Jurídica aseguró que no han recibido la notificación del órgano electoral pues "seguimos de vacaciones".

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE no pudo notificar a Presidencia de la República sobre las medidas cautelares en las que instruye que el jefe del Ejecutivo federal evite pronunciarse sobre el proceso electoral.

El INE dijo que realizó la notificación por estrados al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre las medidas cautelares para que evite pronunciarse sobre el proceso electoral de 2024, tras la queja interpuesta por Xóchitl Gálvez.