Consejeros electorales intentan descarrilar 4T: Noroña

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) buscan descarrilar a la 4T, dijo el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña. Acusó que tienen una actitud golpista, pues la coalición Morena-PT va a ganar gubernaturas el próximo 6 de junio.

Adelantó que, tanto en San Lázaro como en el Senado se estará buscando dar curso a una solicitud para destituir a los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

Dijo que desde el 25 de enero pasado solicitó juicio político contra Córdova Vianello y Murayama Rendón, y que con el apoyo de los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado, Ignacio Mier y Ricardo Monreal, se acordó no tolerar más estos actos.

"En el caso de la Cámara se necesita que la Comisión de Gobernación convoque a la Subcomisión de Examen Previo. Espero que en abril se haga. Sería inédito si los destituyen. En lo personal, no habría condiciones para sustituirlos, pero de ser 11 pasarían a nueve consejeros electorales", explicó.

"No es acto irresponsable ni revanchista, pero es inaceptable permitir que un órgano electoral se comporte de la forma facciosa en la que se está comportando", indicó.

En conferencia en Michoacán, Fernández Noroña consideró que es infame la resolución del Consejo General del INE de cancelar la candidatura por Morena de Raúl Morón al gobierno de Michoacán por no presentar a tiempo su reporte de gastos.

Lamentó el actuar de Córdova Vianello y Murayama Rendón, al retirar 62 candidaturas a Morena en lugar de buscar otros mecanismos, puesto que sus motivos son de carácter administrativo.

"Ni siquiera cuando el PRI controlaba los órganos electorales se había dado una situación de un nivel de facciosidad, de burla, de ferocidad contra una fuerza política. Lo que hacen es incalificable, están en contra de la 4T.

"El INE está empeñado en descarrilar el proceso electoral con una actitud golpista, porque vamos a ganar la mayoría (...) Dos muertos no hacen a un vivo y la gente repudia la coalición PRI, PAN y PRD, que ha decidido jugar un papel vergonzoso", dijo.

Aseguró que existe una actitud golpista contra el gobierno y que debe haber una forma de responder a lo que calificó como "un acto de provocación".