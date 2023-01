Consejeros no deben ser correa de transmisión del Presidente: INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- Las personas que aspiran a ser consejeros del INE no deben doblegarse ante el poder, ni ser la "correa de transmisión" del Presidente o candidatos a la presidencia, señalaron los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova confió en que los aspirantes a consejeros sean autónomos, independientes y no cedan frente al poder.

"Que no se doblen frente a los abusos e intentos de doblegarlos desde el poder. Como no nos doblegamos los que hoy estamos frente al poder que se fue, frente al poder que está y seguramente nadie se doblegará desde el INE frente al poder que viene", afirmó.

Al ser cuestionados sobre el actuar de los próximos consejeros del INE, Ciro Murayama apuntó que se debe reivindicar su autonomía, sin recibir órdenes del presidente de la República ni partidos políticos.

"¿Qué pueden hacer los consejeros que vienen? Lo mismo que los 11 estamos haciendo: pueden y deben cumplir con la Constitución; deben ser independientes al poder; no deben ser la correa de transmisión ni del presidente, ni del secretario de Gobernación ni de ningún aspirante a la presidencia del gobierno o ningún otro partido", subrayó.

"Deben ser de cristal, tener las puertas abiertas a todos los actores políticos y recibirlos públicamente en sus oficinas como nosotros hacemos con la gente de todos los partidos, sin comprometer su actuación al poder particular de una fuerza política", sostuvo.