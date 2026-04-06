Consejo Nacional Agropecuario advierte momento crítico en granos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- Ante las movilizaciones de un grupo de agricultores de granos que se quejan de las condiciones críticas del campo, organismos del sector privado aseguran que debe haber diálogo con el gobierno para solucionar esta situación, que tiene que ver con la inseguridad, extorsión, altos costos de producción, baja rentabilidad y fallas estructurales en la comercialización.

Consejo Nacional Agropecuario alerta crisis en granos 2026

Por una parte, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) dijo que "la producción de granos atraviesa por un momento crítico ante la combinación de bajos precios, tipo de cambio, los altos costos de producción, la falta de financiamiento y el incremento en insumos estratégicos como fertilizantes y diésel, agravados por factores internacionales".

Añadió que comprenden la situación y son solidarios porque hay una descapitalización de los productores, además de que están en desventaja frente a competidores que reciben subsidios y apoyos de otros países.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un comunicado, la CNA dijo que existen cuatro mesas estratégicas de trabajo con el gobierno federal para construir soluciones integrales: seguridad, comercialización, financiamiento e insumos.

Para el organismo se trata de una apertura al diálogo no vista en años anteriores, que es representa una oportunidad para encontrar acuerdos que fortalezcan la competitividad del campo y la seguridad alimentaria.

Movilización campesina confirma crisis y demanda soluciones técnicas

Campo necesita solución técnica de fondo: GCMA

La movilización de campesinos de hoy lunes, agrupados en Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y en la Asociación Nacional Transportista (Antac), confirma la crisis que se atraviesa, dijo Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

En un comunicado la consultoría dijo: "El paro anunciado para este 6 de abril confirma una crisis que el país ha postergado por años: inseguridad en carreteras, extorsión, altos costos de producción, baja rentabilidad y fallas estructurales en la comercialización. Son problemas reales, documentados y que requieren atención urgente".

Consideró que las movilizaciones reflejan "una falta de oficio político tanto en la conducción del diálogo como en la capacidad de construir soluciones oportunas. Llegar a este punto implica que las vías institucionales no están funcionando como deberían".

Agregó que hay organizaciones que están mal asesoradas que piden sacar los granos básicos al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sin tener sustento técnico y sin considerar que se pondría en riesgo la estabilidad del sistema agroalimentario.

Consideró que el sector agropecuario requiere soluciones técnicas de fondo como son atención a sus "costos, ingresos, comercialización e inclusión productiva, sumada a la debilidad en el Estado de derecho, particularmente en materia de seguridad y combate a la extorsión", porque de no atenderse podrían romperse las cadenas productivas.