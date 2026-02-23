Consejos para disfrutar de la Luna de Sangre

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El cielo nocturno de

se teñirá de rojo durante uno de los eventos más esperados del año: un

que dará paso a la llamadaDurante el evento, laentre el Sol y la Luna,sobre el satélite natural. Esta alineación provoca que la Luna adquiera undebido a que la atmósfera terrestre filtra la luz solar y dispersa los colores azules, dejando pasar principalmente los matices rojos y anaranjados.De acuerdo con la, el fenómeno será visible desde cualquier punto de México y no volverá a repetirse con estas características hasta 2028.Elocurrirá el próximo 3 dey tendrá una duración aproximada de 5 horas con 39 minutos, tiempo suficiente para apreciar cada una de sus fases.Además de México, el espectáculo astronómico también podrá observarse en distintas regiones de, el, Australia y Nueva Zelanda.Especialistas en astronomía recomiendan tomar en cuenta los siguientes puntos para aprovechar al máximo la observación de lay el- Buscar uny con: Alejarse de edificios altos, árboles y zonas con altapermitirá una mejor visibilidad.- Revisar el: Unserá clave paradela la oscuridad: Mirar la Luna al menosdel punto máximo ayuda a que los ojos se acostumbren a la: A diferencia de un eclipse solar, el eclipse lunar puede observarse a simple vista sin riesgo para la salud visual.- Evitar el uso constante del celular: La luz de la pantalla puede afectar lade la vista.- Consultar: Herramientas digitales ayudan alasastronómico.- Capturar: Para quienes deseen registrar la, unmejora la nitidez de las imágenes.