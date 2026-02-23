Consejos para disfrutar de la Luna de Sangre
El eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026 será visible en todo México y durará más de cinco horas.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El cielo nocturno demarzo se teñirá de rojo durante uno de los eventos más esperados del año: un eclipse lunar total
que dará paso a la llamada Luna de Sangre.
Durante el evento, la Tierra se alineará entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Esta alineación provoca que la Luna adquiera un tono rojizo debido a que la atmósfera terrestre filtra la luz solar y dispersa los colores azules, dejando pasar principalmente los matices rojos y anaranjados.
De acuerdo con la NASA, el fenómeno será visible desde cualquier punto de México y no volverá a repetirse con estas características hasta 2028.
El eclipse lunar total ocurrirá el próximo 3 de marzo y tendrá una duración aproximada de 5 horas con 39 minutos, tiempo suficiente para apreciar cada una de sus fases.
Además de México, el espectáculo astronómico también podrá observarse en distintas regiones de Norteamérica, Centroamérica, el este de Asia, Australia y Nueva Zelanda.
Especialistas en astronomía recomiendan tomar en cuenta los siguientes puntos para aprovechar al máximo la observación de la Luna de Sangre y el eclipse lunar total:
- Buscar un lugar elevado y con horizonte despejado: Alejarse de edificios altos, árboles y zonas con alta contaminación lumínica permitirá una mejor visibilidad.
- Revisar el pronóstico del clima: Un cielo despejado será clave para no perder detalle del eclipse lunar total.
- Adaptar la vista a la oscuridad: Mirar la Luna al menos 30 minutos antes del punto máximo ayuda a que los ojos se acostumbren a la baja iluminación.
- No se necesitanfiltros especiales: A diferencia de un eclipse solar, el eclipse lunar puede observarse a simple vista sin riesgo para la salud visual.
- Evitar el uso constante del celular: La luz de la pantalla puede afectar la adaptación nocturna de la vista.
- Consultar aplicaciones astronómicas: Herramientas digitales ayudan a seguir en tiempo real las fases del fenómeno astronómico.
- Capturar fotografías con trípode: Para quienes deseen registrar la Luna de Sangre, un soporte estable mejora la nitidez de las imágenes.
