Conservadores, muy dados a la 'mano dura' y no a enfrentar causas de la violencia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los conservadores son muy autoritarios y represores muy dados al uso de "la mano dura", que en lugar de enfrentar las causas de la violencia, se pusieron a enfrentar la violencia con la violencia.

El presidente recordó que el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira (PRI) sacó un video en el cual reveló parte de una conversación que tuvo con el entrante presidente Felipe Calderón.

"Entre las cosas que le pregunta a Calderón, es sobre la delincuencia y sobre alguien en particular y dice Moreira que la respuesta de Calderón fue lo voy a... poner en orden, y dice Moreira: 'me diste miedo Felipe'".

"Imagínese cuando vi eso, hasta ahí lo dejo", señaló el mandatario.

Al hacer referencia al autoritarismo y al expresidente Gustavo Díaz Ordaz, el presidente López Obrador dijo que "no debemos de dar cabida a ese pensamiento autoritario".