Consulta para enjuiciar a expresidentes, inservible y costosa: PRD

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, afirmó que la consulta para enjuiciar a expresidentes es un método "inservible", que solamente busca ganar simpatías.

A través de un comunicado, el líder perredista pidió desecharla y usar el dinero en tema de salud.

"El dinero que se pretende gastar en esa "consulta" podría cubrir una de sus irresponsabilidades como el desabasto de medicamentos. ¿Por qué no mejor se destina ese presupuesto para adquirir el medicamento que miles de niñas y niños de todo el país necesitan para combatir el cáncer? El presidente López Obrador solo usa esta consulta amañada e ilegal para que la atención pública no se centre en los funcionarios corruptos que solapa en su gabinete", declaró.

Zambrano Grijalva recordó que el tema de la consulta fue rechazado por varios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quienes justificaron su inconstitucionalidad, sin embargo, "al final hubo mayoría por parte de los aliados del presidente de la República".

También puntualizó que tras su aprobación se ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) que organizara dicho proceso, pero no se le dieron recursos extras; "todo lo contrario: para 2021 sufrió un recorte de 870 millones de pesos, sin importar que se realizarían también las elecciones más grandes de la historia del país".

"Una de las falsas promesas con las que López Obrador y Morena ganaron adeptos desde su campaña de 2018 es dicha consulta, que es inservible y violatoria de la ley por donde se vea: pone en apuros al INE por la falta de recursos, viola la presunción de inocencia, y distorsiona los principios constitucionales de impartición de justicia. Si tiene las pruebas de corrupción de sexenios pasados, ¿por qué no actúa de acuerdo con la ruta legal definida?", cuestionó Zambrano Grijalva.

Calificó de incongruente que el titular del Ejecutivo federal busque enjuiciar a funcionarios de sexenios pasados "cuando en su propia administración se solapa la corrupción y el despilfarro de recursos en caprichos personales".

"Manuel Bartlett, Ana Gabriela Guevara y Macelo Ebrard son personajes que han actuado con impunidad y que son cobijados por Morena y el presidente López Obrador. Si su ánimo de erradicar la corrupción y juzgar a funcionarios criminales es tan genuino, presidente, ¿por qué no comenzar con los que tiene en casa?", subrayó.

El dirigente perredista dijo que también Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, "ha incurrido en el saqueo del erario", pues en días recientes se revelaron gastos millonarios por parte de la dependencia a su cargo.

"Hay un gasto de 344 mil 502 pesos que se destinaron a únicamente 2 servicios de viáticos para el extranjero durante las primeras olas de COVID-19, época en la que el trabajo burocrático migró a entornos digitales. "El secretario de Hacienda está obligado a explicar cada uno de los gastos que realizó supuestamente siguiendo la "austeridad" que predica su jefe López Obrador. ¿Para quiénes fueron esos viáticos al extranjero en plena pandemia?", concluyó.