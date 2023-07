Consultor jurídico de SRE niega vacío legal en Cancillería

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 17 (EL UNIVERSAL).- El pasado 13 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su mañanera de la designación de Alicia Bárcena como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en sustitución de Marcelo Ebrard.

Ante este nombramiento se hicieron señalamientos de un "vacío legal" en la Cancillería porque Alicia Bárcena no ha sido ratificada ante el Senado. Cabe señalar que la ratificación se prevé la primera semana de septiembre, en el periodo ordinario.

Al respecto, el consultor jurídico de la SRE, Alejandro Celorio Alcántara, explicó a El Universal que no hay ningún vacío legal.

"No hay ningún vacío legal, porque dice la Constitución en su artículo 89, fracción 2, que los funcionarios entran en funciones la fecha de su nombramiento", señaló.

Puntualizó que, si no es ratificada la persona nombrada, "se retira": En México se nombran, entran en funciones y hay un periodo de ratificación.

"Sin duda, no hay ningún vacío legal, ella es la secretaria de Relaciones Exteriores de pleno derecho y conforme a la Constitución tendrá que ser ratificada por el Senado. En el caso extremo de que el Senado no la ratificara, deja de funcionar como canciller, pero todos los actos que ella haya ejecutado, entre el 1 de julio y la fecha de su no ratificación, siguen siendo vigentes", explicó.

Celorio ejemplificó que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, asumió el cargo el 16 de julio de 2021, pero hasta el 3 de agosto se discutió su ratificación.

"La ratificación, con respeto a la soberanía del Senado, es una decisión más de forma, pero es importante hacerla por la conducción del Senado de la política exterior", indicó.

Sobre los cargos en la Cancillería que quedaron vacantes por quienes se fueron a apoyar las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard, el consejo jurídico de la SRE mencionó que las subsecretarías "también siguen el mismo proceso de ratificación".

La nueva Subsecretaria para América Latina y El Caribe, Laura Elena Carrillo Cubillas, ya está en funciones y tendrá que ser ratificada, al igual que quien ocupe la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.

"Es un proceso regular y se irán ocupando conforme la titular así lo decida", refirió Celorio.