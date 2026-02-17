Contingencia ambiental por ozono persiste en Valle de México

Ciudad de México, 17 feb (EFE).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) del Gobierno de México informó este martes que se mantiene, por tercer día consecutivo, la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Se trata de la tercera contingencia por este contaminante activada en 2026 en la región centro del país, luego de que fuera decretada el domingo pasado.

La Came indicó en un comunicado que la medida busca "disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud", además de reducir la emisión de contaminantes.

Aunque según datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, "en las últimas horas las condiciones de dispersión en el Valle de México mejoraron", apuntó la Came, otras condiciones hacen que se mantenga la medida.

"Se mantiene radiación solar alta y la temperatura hasta el momento alcanzó los 28,7 Celsius en la ZMVM, por lo que el Índice AIRE Y SALUD permanece en el rango de Mala Calidad del Aire", explicó la nota.

El organismo precisó que a las 15:00 hora local (21:00 GMT) se registró una concentración máxima de ozono de 120 partes por billón (ppb) en la estación Tláhuac, además de que los incendios que afectaron la calidad del aire por la mañana ya fueron sofocados.

Finalmente, la Came avisó que a las 20:00 hora local (02:00 GMT del miércoles) informará si suspende o mantiene la contingencia, lo cual podría ocurrir antes si las condiciones cambian.

La actual es la tercera contingencia por ozono en lo que va del año. La primera se activó el 8 de enero, la segunda el 12 de febrero y se mantuvo hasta el sábado 14, y la más reciente el domingo 15 de febrero.

Además, el 1 de enero se decretó otra contingencia por mala calidad del aire debido a partículas suspendidas.

En la ZMVM, compuesta por la Ciudad de México y 60 municipios colindantes donde viven cerca de 20 millones de personas, los 150 puntos del índice de calidad del aire son la cifra máxima permitida, por lo que cuando esta se rebasa las autoridades declaran contingencia ambiental. EFE