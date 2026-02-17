Marx Arriaga deja la SEP tras recibir notificación de su despido
Trabajadores de la dependencia se dedicaron a vaciar su oficina
Tras 99 horas atrincherado en la que era su oficinas, Marx Arriaga abandonó las oficinas de la SEP, luego de que representantes de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) le entregaron este martes la notificación de su despido como exdirector general de Materiales Educativos.
Este martes, el exfuncionario federal se dedicó a atender reuniones privadas, mientras trabajadores de la dependencia se dedicaron a vaciar su oficina, a la que llegó en febrero pasado.
Marx Arriaga niega salida y convoca protesta en SEP
El titular de la SEP, Mario Delgado, informó que Arriaga rechazó ofertas para cambiar de área o embajada.
