Marx Arriaga deja la SEP tras recibir notificación de su despido

Tras 99 horas atrincherado en la que era su oficinas, Marx Arriaga abandonó las oficinas de la SEP, luego de que representantes de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) le entregaron este martes la notificación de su despido como exdirector general de Materiales Educativos.

Este martes, el exfuncionario federal se dedicó a atender reuniones privadas, mientras trabajadores de la dependencia se dedicaron a vaciar su oficina, a la que llegó en febrero pasado.

