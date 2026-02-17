logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Marx Arriaga deja la SEP tras recibir notificación de su despido

Trabajadores de la dependencia se dedicaron a vaciar su oficina

Por El Universal

Febrero 17, 2026 04:36 p.m.
A
Marx Arriaga / Foto: El Universal

Marx Arriaga / Foto: El Universal

Tras 99 horas atrincherado en la que era su oficinas, Marx Arriaga abandonó las oficinas de la SEP, luego de que representantes de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) le entregaron este martes la notificación de su despido como exdirector general de Materiales Educativos.
Este martes, el exfuncionario federal se dedicó a atender reuniones privadas, mientras trabajadores de la dependencia se dedicaron a vaciar su oficina, a la que llegó en febrero pasado

LEA TAMBIÉN

Marx Arriaga niega salida y convoca protesta en SEP

El titular de la SEP, Mario Delgado, informó que Arriaga rechazó ofertas para cambiar de área o embajada.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Marx Arriaga deja la SEP tras recibir notificación de su despido
Marx Arriaga deja la SEP tras recibir notificación de su despido

Marx Arriaga deja la SEP tras recibir notificación de su despido

SLP

El Universal

Trabajadores de la dependencia se dedicaron a vaciar su oficina

Identifican a 6 presuntos atacantes de diputado de MC en Sinaloa
Identifican a 6 presuntos atacantes de diputado de MC en Sinaloa

Identifican a 6 presuntos atacantes de diputado de MC en Sinaloa

SLP

El Universal

Los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya resultaron lesionados en un atentado ocurrido el 28 de enero en Culiacán.

Reforma laboral en México: IMEF alerta sobre costo laboral
Reforma laboral en México: IMEF alerta sobre costo laboral

Reforma laboral en México: IMEF alerta sobre costo laboral

SLP

El Universal

La reducción de jornada laboral en México podría generar despidos y menor inversión, advierte el IMEF.

Aguascalientes anuncia 30 proyectos de inversión por más de 600 mdd
Aguascalientes anuncia 30 proyectos de inversión por más de 600 mdd

Aguascalientes anuncia 30 proyectos de inversión por más de 600 mdd

SLP

El Universal

Se destinarán recursos para capacitación y subsidios productivos a micro, pequeñas y medianas empresas.