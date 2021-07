Continúa aumento de casos de Covid-19 en Nuevo León

La cifra de contagios diarios por el virus SARS-CoV-2 continua en ascenso en Nuevo León, ya que en las 24 horas previas se reportaron 256 casos, acercándose al pico máximo de los últimos cuatro meses que se registró el pasado seis de marzo cuando fueron notificados 296 contagios.

Después que el pasado 21 de junio se contabilizaron 117 contagios, los casos fueron incrementándose hasta llegar a 193 casos el 26 de junio, y tras reportarse 167 casos el 28 de junio, hubo seis días consecutivos con incrementos, con 199, 207, 229, 235, 237, y 256 pacientes afectados por la enfermedad viral.

Consuelo Treviño Garza, subsecretaria de Control y Prevención de Enfermedades de la Secretaría Estatal de Salud, informó asimismo que en las últimas 24 horas hubo cinco decesos por Covid-19, para una total de once mil 975 pacientes fallecidos por la enfermedad viral, desde el inicio de la pandemia, el once de marzo de 2020.

Este domingo se informó asimismo que actualmente hay 296 pacientes hospitalizados, 36 más que el pasado 23 de junio, cuando se reportaron 260, mientras permanecen con ventilación mecánica 68 personas, nueve más que el viernes cuando 59 personas estaban en esa condición.

Nuevo León acumula 184 mil 094 contagios desde el once de marzo de 2020 cuando se detectó el primer caso, mientras el total de defunciones asciende a once mil 075 desde el cuatro de abril del año pasado.