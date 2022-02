Contribuyentes se amparan en contra de la Carta Porte

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- A pesar de que aún no es obligatorio emitir el complemento de la Carta Porte que será exigible a partir del 31 de marzo del 2022, algunos contribuyentes ya se ampararon.

El complemento Carta Porte entró en vigor el primero de enero de 2022, sin embargo, los contribuyentes tienen hasta el 31 de marzo de 2022 como periodo de transición para emitir correctamente su factura electrónica con complemento Carta Porte sin multas y sanciones.

A la Carta Porte se le conoce como "el pasaporte de las mercancías" porque acredita la legalidad de los bienes que se transportan vía terrestre, marítima, aérea y por ferrocarril acreditando su origen y destino.

Empresas muy grandes ya se ampararon

La presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Laura Grajeda, dio a conocer que tanto grandes contribuyentes como pequeños ya actuaron para enfrentar esta nueva disposición.? Mencionó que hay casos en los que empresas muy grandes, ya se empararon.?La razón que están argumentando, explicó, es que representa un gasto e inversión muy importante en sistemas además de tiempo administrativo para realizar todos los trámites para cualquier traslado que tengan que efectuar.? En tanto que los negocios pequeños que se dicen afectados con la digitalización de la factura electrónica para el traslado de mercancías, están optando por contratar dichos servicios, comentó.?"Ya no lo realizan de manera personal, sino subcontratar el servicio de transporte para no tener que realizar todo este trámite que implica el cumplir con la Carta Porte", señaló.

Advirtió que se trata de un tema que va a dar mucho de qué hablar hacia delante.

La Carta Porte es un documento o comprobante de la factura de las mercancías que se transportan que existe desde 1993, pero ahora el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la digitalizó con la emisión de un complemento que será obligatorio, para evitar el contrabando.

Este recibo lo deben portar los choferes para el despacho y entrega de las mercancías que trasladan en territorio nacional.