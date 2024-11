Convocan a inscribirse en elección del Poder Judicial

"Requerimos Benitos Juárez en todo el Poder Judicial y en la Suprema Corte", dijo el coordinador general de Política y Gobierno y el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al invitar a la población a inscribirse a la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros del 2025.

En la Mañanera del Pueblo, Zaldívar detalló que pusieron en marcha la página en web www.registroeleccionjudicial.adyt.gob.mx para que se puedan inscribir todos los interesados para la elección de integrantes del Poder Judicial, la cual la podrán realizar hasta el 24 de noviembre.

"Creo que es una magnífica oportunidad para quienes tienen vocación de servicio, de dedicar parte de su vida precisamente a servir a los demás en una de las actividades más hermosas que puede tener el ser humano, como es impartir justicia.

"Requerimos, lo ha dicho la Presidenta, candidatos y candidatas que sean primero que nada honestos, honestas, con probidad a toda prueba, que sean obviamente personas preparadas, que tengan los requisitos técnicos pero también personales para poder ser personas juzgadoras, pero de manera muy relevante que tengamos, lo ha dicho la Presidenta, muchos Benitos Juárez en todo el Poder Judicial y en la Suprema Corte", señaló.

Añadió que los jóvenes del país de los lugares más apartados tienen la capacidad para estar en el Poder Judicial, y con el sistema anterior no se le hubiera dado oportunidad.

"Requerimos un Poder Judicial más humano, más sensible, más plural, que esté mucho más cercano a la gente y que tenga una vocación de servicio distinta. Un Poder Judicial que no sirva a la oligarquía, sino que emane del pueblo de México para servir al pueblo de México", añadió.

El ministro en el retiro mostró un video de cómo los aspirantes a cargos deben registrarse, entre el paso se encuentra que deben subir sus datos y documentación requerida, imprimir el comprobante de inscripción y en caso de hacerlo personalmente se podrá hacer en cualquiera de las oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

"Esta reforma, que ha dicho la presidenta, es una de las más transformadoras en la historia de México. No solo nos permitirá tener el Poder Judicial que merece y exige el pueblo de México, sino hacer realidad los sueños de muchas y muchos jóvenes que sin esta oportunidad no hubieran tenido la posibilidad de acceder a estos cargos tan relevantes para nuestro país", destacó.