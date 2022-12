Convocan a marcha tras liberación de conductor que mató a tamalero

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 28 (EL UNIVERSAL).- "Hoy hago justicia por ti papá, y no pararé hasta que sea encerrado tu asesino", escribió Jorge Raziel Claudio, hijo de Jorge "El señor de los tamales", quien falleció luego de que un automovilista en estado de ebriedad lo embistiera en Cuautitlán Izcalli, y convocó a una marcha pacífica para tener justicia por su padre.

La movilización, anunció el joven, será este jueves a las 12:00 de la mañana, partiendo desde la avenida del Jacal, frente al gimnasio Pablo Colin en la colonia la Perla, esto con la intención de "ejercer presión en la Fiscalía para tener justicia por mi padre".

---Sepultan a Jorge, sin apoyo y con el culpable libre

Miles de cibernautas contactaron a la familia del comerciante y aseguraron que podían contar con ellos para exigir que las leyes se hagan valer para todo tipo de gente y que el caso del señor Jorge no quede en impunidad.

Esto, luego de que Jorge Claudio fue sepultado en el panteón de San Juan Atlamica sin apoyo económico de ningún tipo, y Ken Omar, el presunto responsable, salió libre, pese de que cámaras de video captaron cuando atropelló al vendedor, el 24 de diciembre, sin auxiliarlo, y huir del lugar.

La liberación del conductor conmocionó a familiares, amigos y miles de usuarios de redes sociales quienes señalaron el acto de corrupción y nepotismo, sin embargo, la Fiscalía mexiquense aseguró que se liberó a Ken Omar pues se consideró el hecho como "homicidio culposo" y este no amerita prisión preventiva.