Convocan a periodo extraordinario... pero sin desafueros de diputados

En la Gaceta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se publicó este jueves el oficio firmado por Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en San Lázaro, donde se convoca a un periodo extraordinario de sesiones a realizarse el próximo viernes 30 de julio, pero no se incluye en la agenda los desafueros de los diputados Saúl Huerta (Morena), acusado de violación de un menor de edad, y Mauricio Toledo (PT), acusado de enriquecimiento ilícito.

El oficio firmado por el líder morenista, y que será sometido a votación en la sesión de este mediodía, no hace mención a los desafueros de los legisladores e incluye como temas a discutir como el prorrogar la entrada en vigor de la ley del outsourcing, la ratificación de los titulares de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; y de la Función Pública, Roberto Salcedo. Asimismo, en los temas se incluye la propuesta del PRI para aprobar la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato.

Cabe destacar que el oficio sólo fue firmado por el coordinador en San Lázaro y no por Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado. La fecha del extraordinario, que inicialmente era para el 31 de julio, se modificó para que se realice mañana viernes. Se prevé que una vez que Morena sacó de la agenda del extraordinario el desafuero del morenista Saúl Huerta y del petista Mauricio Toledo, logre la mayoría calificada, junto con sus aliados, para aprobar que se realice.