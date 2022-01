Coordinador de Morena responde al "epidemiólogo" Marko Cortés y defiende estrategia anti Covid

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, criticó las descalificaciones que diversos liderazgos del PAN han hecho a la política de prevención contra el Covid-19 del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y sostuvo que "a pesar de que lo opine el epidemiólogo Marko Cortés", la estrategia de vacunación ha funcionado.

A través de un comunicado, Mier señaló que la estrategia de vacunación ha permitido reducir el número de hospitalizaciones en el país, así como la posibilidad de fallecimiento; sin embargo, esto no significa que las personas queden inmunes a otras variantes, incluso al mismo virus, ya que todo depende de los cuidados y hábitos que tengamos cada uno en nuestro hogar, trabajo o en la calle.

"No significa que con la vacuna, como lo plantea el ahora epidemiólogo panista Marko Cortés, todos queden inmunizados, como si se tratara de un medicamento mágico; le recuerdo que ha habido ya varios casos de personas que aún vacunadas se han vuelto a contagiar ya sea por el mismo coronavirus o por alguna variante", expuso.

El líder de los diputados de Morena recordó que hasta la primera semana de este 2022, de acuerdo a cifras del Gobierno Federal, México alcanzó 151 millones 464 mil 652 vacunas aplicadas.

"Esto demuestra que la Estrategia Nacional de Vacunación ha dado resultados y es eficiente", dijo.

Mier Velazco subrayó que hoy, gracias a esa estrategia, hay un total de 82 millones 350 mil 939 personas vacunadas; de ellas 73 millones 840 mil 12 cuentan con esquema completo, que corresponde al 90%.

Comentó que el esquema de vacunación que se implementa en México ha ayudado y privilegiado a los más vulnerables, que son los adultos mayores y al alcanzar el esquema completo, se redujo en gran medida el número de hospitalizaciones en este sector poblacional.

Pidió a la población no bajar la guardia y mantener medidas prudentes de salud e higiene para evitar que incrementen los contagios, con la llegada de la variante ómicron.

"Es importante no bajar la guardia, hoy nos toca a nosotros como ciudadanos poner también nuestro granito de arena, cuidarnos y retomar en algunos casos la herencia que nos dejó la pandemia, uso de gel, sana distancia, higiene y aislamiento solo en caso de tener algún síntoma", apuntó.

En lo que respecta a las actividades de la Cámara de Diputados, explicó que las sesiones se desarrollarán de manera semipresencial con un aforo reducido, se aplicarán pruebas para detectar posibles casos de Covid, además del uso constante de gel antibacterial y limpieza de las áreas comunes.

Ignacio Mier descartó la posibilidad de que se frenen algunas actividades en los sectores educativos o económicos, pues consideró que esto generaría pánico entre la gente y podría provocar nuevamente problemas a la economía familiar y de las empresas, quienes apenas van recuperándose después de la pandemia.

"Tengamos en cuenta algo importante, esta variante ómicron, si bien es contagiosa, no es tan letal como lo fue en un inicio el coronavirus, lo que resulta un aliciente para quienes se han contagiado, ya que con cuidados paliativos correctos pueden superar esta enfermedad en menor tiempo", indicó.