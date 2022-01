Córdova, ahora asiste a reunión plenaria del PRD

El Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró este viernes que no acude a las reuniones de las plenarias de legisladores de partidos opositores "a levantarle la mano a un candidato", rechazando las críticas por su asistencia a los eventos tanto del Partido Acción Nacional (PAN), como del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

"He participado en plenarias del PT [Partido del Trabajo], en reuniones del [Partido] Verde, es algo muy normal que ocurra esto, es anormal que no ocurriera. Una cosa es eso y otra cosa es que venga a levantarle la mano a un candidato. Nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer, sería falta a mi responsabilidad", dijo Córdova en rueda de prensa en su participación en la plenaria de los legisladores del PRD.

"Cuando digo que no hay confrontación, es que el INE no se confronta con nadie, el INE ejerce su autonomía y desmiente información falsa cuando se nos acusa o se emite información falsa de nosotros", añadió este viernes el titular de la autoridad electoral.

Córdova fue cuestionado por asistir el jueves a la plenaria del PAN, el principal partido opositor del país. Sin embargo, Córdova dijo que "mal sería que la autoridad sería que no dialogara respetuosa y permanentemente con todas las fuerzas políticas".

"Así ha venido ocurriendo desde que el IFE [Instituto Federal Electoral] obtuvo su autonomía en 1996. La presencia de presidentes o de consejeros del Instituto en reuniones plenarias es una práctica recurrente que no debe extrañar a nadie. Lo que extraña es que haya quien se extrañe que el presidente del INE hable con los partidos políticos. El presidente del INE habla con todos los presidentes de los partidos políticos", detalló.

Más temprano, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió una fotografía (y el hecho en sí) donde aparece Lorenzo Córdova Vianello en la plenaria del Partido Acción Nacional (PAN), acontecida ayer. Lo tomó como ejemplo de una autoridad que se supone imparcial y que, dijo, no lo es.

Ayer, en su cuenta de Twitter, Córdova Vianello aseguró el INE tiene que dialogar con los partidos antes de sus trabajos legislativos. "Agradezco la invitación a la plenaria del grupo parlamentario del PAN, de cara al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la LXV Legislatura. Como suele ocurrir, el INE dialoga con las fuerzas políticas al arranque de los trabajos legislativos", escribió.

Pero López Obrador no interpretó así su reunión con legisladores panistas.

"El presidente del INE encabezando el Congreso, la Convención del PAN, de un partido, cuando debería de ser una autoridad imparcial y cuidar las formas porque la forma es fondo. Pero no. No se dan cuenta, o no les importa", dijo esta mañana.

"Hay que verle también la parte positiva", agregó. "Yo lo que veo como positivo es que se va terminando con la simulación, que era un elemento central de la política. El que las leyes se respetaban en la forma para violarse en el fondo. Ya de antemano se sabía quién iba a ganar. En los medios igual. Había candidatos independientes pero del pueblo, no del poder".

Luego mostró una foto compartida por el periodista Pedro Miguel en Twitter, donde Córdova aparece en la plenaria panista, con los logos del partido detrás. "Me encanta esta foto", dice el tuit. "Lo comparto, estoy de acuerdo. Será porque no me gustan las simulaciones".

Córdova, por su parte, señaló este viernes que sólo ha tenido "dos patrones" en su vida: "La UNAM y el IFE, luego el INE". Además, reiteró que no se postulará con ningún partido rumbo al proceso electoral para las elecciones presidenciales de 2024 y que no renunciará para poder cumplir con el plazo mínimo de dos años de no participar en el órgano electoral previo a los comicios.

"El 2 de junio se vence ese plazo para mí [para registrarse]. El 3 de junio tengan toda la certeza que voy a ser presidente del INE, he sido designado con una enorme responsabilidad hasta el 3 de abril de 2023, hasta entonces voy ejercer el cargo a plenitud. Si alguien me quiere buscar los esperaré el 4 de abril de 2023", dijo.