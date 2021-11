Córdova cuestiona empleo de término "pueblo" como ente homogéneo

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, advirtió que no seremos una sociedad plenamente democrática mientras no superemos la intolerancia, "que hoy se adereza de la preocupante y creciente polarización, que imposibilita cualquier convivencia mínimamente democrática, al no reconocer la legitimidad y el respeto de pensar distinto, sino que se busca eliminar a quien lo hace".

Durante la Inauguración del Foro de la Juventud. Por el futuro de la ciudadanía, en el marco de la 35 Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, puntualizó que México necesita construir una ciudadanía respetuosa de las diferencias y tolerante con quien piensa distinto.

Córdova Vianello destacó el papel que tiene la ciudadanía para convertirse en el caldo de cultivo para que la democracia avance y que sea refractario de las pulsiones autoritarias que aquejan nuestros días.

"En México 9 de cada 10 personas dicen sentirse orgullosas de ser mexicanas. Aprovechemos este consenso de profunda identidad nacional, de orgullo por México, para construir la ciudadanía que nos exige el tipo de democracia que queremos tener hoy y para el futuro en nuestro país", apuntó.

Subrayó que la voluntad es la expresión de la pluralidad que caracteriza a las sociedades modernas, por lo que el pueblo no puede ser considerado una voz homogénea, ya que es así como se han sustentado los peores experimentos autoritarios y totalitarios de la historia.

"Cuando alguien habla del pueblo hay que entenderlo a éste, al pueblo, como un todo plural y diverso en donde todas y cada una de nosotros, aunque pensemos distinto, tenemos cabida. La idea de un pueblo homogéneo como una voz única y expresión específica, unilateral y monolítica de una sociedad es un concepto que, paradójicamente, no sustenta visiones democráticas, sino ha sustentado a los peores experimentos autoritarios y totalitarios de la historia", sentenció.

Al recordar la definición de democracia moderna del jurista austriaco Hans Kesen, el consejero presidente del INE explicó que la democracia es un arreglo donde el ordenamiento jurídico que la rige surge de la voluntad popular, por lo que no ve las normas como una imposición, sino como una construcción colectiva de la que forma parte.

En este contexto, señaló que la complejidad de la democracia actual demanda de la ciudadanía hacer un esfuerzo mayor por mirar otras perspectivas, conocer opiniones diversas sobre los problemas que nos afectan, lo que incluye aproximarse no sólo a diferentes fuentes de información, sino a personas que piensan distinto.

La democracia (puede que ) no esté aquí para siempre. La democracia es una construcción colectiva y defenderla es igualmente una tarea colectiva, señaló el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, durante la presentación del libro La democracia no se construyó en un día, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Al hablar de este texto de su autoría y del periodista Ernesto Nuñez, Córdova indicó que el libro pretende convencer a los lectores de no dar por sentado lo que hemos logrado y pensar que las condiciones democráticas actuales seguirán ahí por siempre, pues la historia de la democracia nos muestra que actuar así implica el riesgo de perderla.

Indicó que la historia de la construcción de la democracia en México ha sido compleja y este libro pretende hacer ese relato, pero no se trata de un texto neutral, sino que tiene una vocación militante en favor de la visión y la concepción de que la democracia es una construcción colectiva y no obra de una sola persona.

En ese sentido, señaló que busca ser una contra-narrativa de la visión "creacionista" que reduce la transición de la democracia en México a un suceso fundador.

Aunque el libro, compuesto por ocho crónicas periodísticas de Nuñez y siete ensayos de Córdova, inicia y acaba en la jornada electoral del 1 de julio de 2018, a lo largo de sus páginas se reivindica la democracia como el resultado de un proceso gradual de varias generaciones.