Coronel José Isidro Grimaldo ya no podría estar con vida: Sedena

A dos meses de la desaparición del coronel José Isidro Grimaldo por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), reconoció que se estima que el militar pudiera ya no tener vida.

"Ya llevamos bastante tiempo, estimamos que pudiera ya no tener vida, pero de todos modos no vamos a detenernos, vamos seguir hasta encontrarlo, si ya no está con vida, su cuerpo, pero no nos vamos a detener", dijo.

Sin embargo, en conferencia de prensa matutina en instalaciones de la V Región Militar, el general aseguró que la búsqueda del coronel no se ha detenido y "no nos vamos a detener".

"En relación a la búsqueda no hemos detenido esa actividad, seguimos desarrollando actividades de inteligencia, presencia en el área, con base en información vamos cambiando de algunas áreas. Ha habido aseguramientos, se detuvo al hermano de la persona que tenemos conocimiento que secuestró al coronel, ya se hizo también el aseguramiento de alguna de sus propiedades con el apoyo de las autoridades civiles, pero no hemos hasta ahorita podido localizar a la persona que secuestró".

"Entonces seguimos atendiendo esta parte, no vamos a dejar de trabajar en esa búsqueda. Tenemos a nuestra Policía Ministerial Militar inclusive haciendo esta actividad en coordinación con el gobierno del estado para apoyar en lo que se requiera en el ámbito judicial, pero no nos hemos detenido y no nos vamos a detener. Tenemos un contacto con la esposa, un contacto directo y les estamos informando de las acciones que se van desarrollando inclusive ha sido un elemento importante, porque en algunos indicios que hemos encontrado, por ejemplo, ropa, ella nos ha, su esposa nos ha ayudado si eran o no de la ropa de su esposa, pero hay un contacto no hemos dejado de tener ese contacto con la señora y seguimos apoyando a la familia en todo lo que necesite desde el ámbito que requiera".

"General, cuando habla de que la esposa pudo haber ya identificado algunas prendas, ¿se presume que ya no está con vida el coronel?", se le preguntó.

"Bueno, ya llevamos bastante tiempo, estimamos que pudiera ya no tener vida, pero de todos modos no vamos a detenernos, vamos a seguir hasta encontrarlo, si ya no está con vida, su cuerpo, pero no nos vamos a detener", respondió.

El general secretario señaló que se encontraron ropa del coronel en el municipio de Tapalpa, en el mismo lugar donde fue secuestrado y en donde hay una célula del CJNG.

Reveló que en la reunión del Gabinete de Seguridad federal el gobernador Enrique Alfaro planteó la posibilidad de que en ese lugar se instale una compañía de la Guardia Nacional y lo cual fue aceptado por el presidente López Obrador.