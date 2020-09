Corral lamenta declaraciones de AMLO sobre presa

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, deploró las declaraciones del presidente de la República durante la conferencia mañanera en relación al tema del agua de las presas de Chihuahua e incluso señaló que quien ha hecho manejo político-electoral de este tema ha sido el propio Andrés Manuel López Obrador. "Lo que debo de lamentar es que quien más ha contribuido hoy a hacer de este conflicto un manejo político-electoral es el propio Presidente de la República, que ha ido incluso a hacer señalamientos muy delicados sobre la participación de algunos exgobernadores", dijo.

El mandatario de Chihuahua lamentó el ataque que sufrió la pareja de agricultores y reafirmó que la Fiscalía General del Estado está haciendo una investigación minuciosa de los hechos para garantizar que se haga justicia. Javier Corral precisó que, desde el pasado 27 de agosto, envió un documento firmado por los productores en los que se asume el compromiso entregar hasta 100 millones de metros cúbicos; no obstante, hasta la fecha, no ha tenido respuesta por parte de los funcionarios federales.

"Entregamos este documento a la Conagua, Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad Pública, donde los mismos productores aportan agua y hasta el día de hoy no tenemos una respuesta a pesar de la insistencia por varias vías, a pesar de las insistencias al propio presidente por WhastApp y su secretario privado". Acusó que "las largas" es lo que ha caracterizado al Gobierno Federal y debido a ello y al manejo sesgado es que el conflicto se ha politizado y radicalismo.

Asimismo, Corral denunció que mandatario federal sólo ve intenciones políticas del PRI y del PAN pero no de su propio partidos al grado, dijo, "que no ha respondido las denuncias de manera concreta". Aunado a ello, el chihuahuense aseguró que la Secretaría Gobernación "brilla por su ausencia", mientras que se toman decisiones desde el escritorio, "jamás han venido a dar la cara".