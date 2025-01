Video | Corren a hombre con ceguera y a su perro guía en Chili´s de Veracruz

El pasado 24 de diciembre, en Plaza Américas de Xalapa, Veracruz, un hombre con discapacidad visual fue obligado a retirarse del restaurante Chili´s por estar acompañado de su perro guía.

A pesar de las leyes que protegen el acceso de las personas con discapacidad, el gerente del establecimiento argumentó que las políticas del lugar prohíben la entrada de "mascotas".

- Corren a hombre con discapacidad visual y su perro guía de Chili's

El incidente ocurrió cuando Miguel Ángel Hernández intentó comer en el restaurante con su perro guía, Bold, un animal entrenado para asistir a personas con discapacidad visual. Sin embargo, el gerente del establecimiento pidió al hombre que se saliera, argumentando que las políticas internas no permitían "mascotas" en el lugar.

A pesar de los intentos de Miguel Ángel por explicar que Bold es un perro guía protegido por la ley, el gerente mantuvo su postura. Esto llevó a que Miguel Ángel decidiera retirarse, afirmando que buscaría hablar con un supervisor, pues lo ocurrido constituye discriminación pasiva.

- ¿Se puede ingresar a perro guía a restaurante? Esto dice la ley

El artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que no se puede negar el acceso ni condicionar el servicio a las personas con discapacidad que ingresan con perros guía.

De acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), los perros guía son animales de servicio esenciales para las personas con discapacidad visual. No son considerados mascotas, sino asistentes que desempeñan una función crítica al ayudarles a desplazarse de manera segura.

Estos perros son entrenados rigurosamente desde cachorros por profesionales para garantizar que puedan sortear obstáculos, mantener la seguridad de sus dueños y respetar espacios públicos. La ley garantiza que puedan acceder sin restricciones a lugares públicos y privados, incluyendo restaurantes y hoteles.

El video del incidente fue difundido en redes sociales, generando una ola de críticas hacia Chili´s. Los usuarios han exigido que la cadena de restaurantes emita una disculpa pública y proporcione capacitación en derechos humanos a su personal. Hasta el momento, Chili´s Xalapa no ha emitido un comunicado oficial respecto al caso.

El caso también recuerda un incidente reciente en Monterrey, donde otra persona con discapacidad visual enfrentó discriminación al intentar ingresar a un hotel con su perro guía. Estos episodios demuestran que la falta de concientización sigue siendo un problema latente en el país.

Secretario de la CDH de Veracruz exige justicia

En redes sociales se viralizó un video que expone un acto de discriminación ocurrido en el restaurante Chili's, ubicado en Plaza Américas, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. El gerente del establecimiento solicitó a un cliente con discapacidad visual que se cambiara de mesa debido a la presencia de su perro guía, argumentando que las políticas del restaurante no permiten "ciertas mascotas" dentro del lugar.

A pesar de la intervención de otro comensal, quien aseguró que no había inconveniente con la presencia del perro guía cerca de su mesa, el gerente mantuvo su postura. Esta situación ha generado indignación en redes sociales.

El artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que ningún proveedor de bienes o servicios puede negar o condicionar la atención a personas con discapacidad, lo que incluye la entrada de perros guía en espacios públicos y comerciales.

Héctor Yunes Landa, diputado del Congreso del Estado de Veracruz y secretario de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, condenó públicamente el incidente. A través de sus redes sociales, calificó el acto como un "estúpido acto de discriminación" contra Miguel Ángel Correa, la persona afectada.

Yunes Landa exigió una disculpa pública y concreta por parte de la empresa Chili's, comprometiéndose a dar seguimiento al caso para garantizar justicia.