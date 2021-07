Corte admite controversia contra desafuero de Cabeza de Vaca

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó admitir a trámite la demanda del Congreso de Tamaulipas que impugnó la resolución de la Cámara de Diputados que avaló el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Durante la sesión de este miércoles, la Primera Sala avaló por mayoría de votos la propuesta de la ministra Norma Lucía Piña Hernández para dar la razón a la Fiscalía General de la República (FGR), que pidió a la Corte pronunciarse sobre la inmunidad constitucional del gobernador.

"Es fundado el agravio de la Fiscalía en cuanto a que la improcedencia de la controversia no es ni notoria ni manifiesta, por lo que se revoca el auto recurrido y se ordena al Ministro instructor admitir la demanda de controversia constitucional, salvo que advirtiere un diverso motivo de improcedencia notorio y manifiesto", concluye.

La controversia constitucional del Congreso local fue desechada por el ministro, Juan Luis González Alcántara Carrancá, bajo el argumento de que el gobernador goza de fuero y que su competencia no fue invadida por la Cámara de Diputados pues simplemente no homologó su resolución a la instancia federal y el mandatario podrá ser procesado, si es que se da el caso, una vez que concluya su cargo.

Contra ese acuerdo, el fiscal Alejandro Gertz Manero presentó un recurso de reclamación, en el que sostuvo que el ministro se entrometió y extralimitó al hacer un análisis anticipado de la investigación abierta contra el gobernador de Tamaulipas.

Por ello, solicitó a la Corte admitir a trámite la controversia planteada por el Congreso de Tamaulipas para que sea el Máximo Tribunal quien defina si García Cabeza de Vaca goza o no de fuero constitucional.