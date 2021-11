Corte de Westminster extiende juicio contra Karime Macías hasta 2022

El proceso de extradición a México en contra de la antigua primera dama de Veracruz, Karime Macías Tubilla, no será resuelto por la justicia británica antes del próximo 10 de enero.

Así lo determinó hoy jueves un juez de la Corte de Magistrados de Westminster, quien estableció esa fecha para dar a las partes tiempo para presentar las últimas evidencias que definan el futuro de la exfuncionaria estatal.

El proceso además fue aplazado hasta el lunes entrante, luego del tropiezo técnico sufrido este jueves por el equipo que defiende a la exesposa del antiguo gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Para la tercera jornada del proceso, fue invitado Juan Ernesto Méndez, quien fuera relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes de 2010 a 2016.

El abogado argentino fue convocado por la defensa para exponer sus investigaciones sobre México, particularmente en materia carcelaria y el empleo de la tortura por parte representantes del Estado.

La audiencia, que en principio debió durar dos horas y media, arrancó con problemas de enlace con el testigo, quien tenía la intención de hablar en modo de teleconferencia desde Nueva York.

Debido a problemas iniciales de audio, le pidieron comunicarse vía telefónica, pero esto no resolvió las dificultades que tenía el juez para escucharlo con claridad.

Luego de varios intentos e interrupciones, el titular de la Corte acordó postergar la intervención para el lunes.

Las deliberaciones debieron haber concluido este viernes, según el calendario previamente establecido.

Antes de cerrar la audiencia, el juez dijo a Macías, quien asistió vestida de azul, no olvidar la situación en la que se encuentra, libertad bajo fianza tras depositar 150 mil libras esterlinas.

"Su condición sigue siendo la misma, no entraré en detalles sobre lo que pasará por incumplimiento o si no se presenta a la cita", sentenció el juez.

Pese a las circunstancias generadas por el imprevisto técnico, se ha hecho evidente la táctica de la defensa para tratar de echar abajo la solicitud de extradición presentada por el gobierno de México.

El miércoles convocó el testimonio de Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario de Salud de Veracruz, quien se presentó como víctima de tortura y persecución por parte del Estado mexicano.

Ahora con la presencia de un reconocido abogado internacional, como Juan Méndez, trata de reforzar el argumento de que en las cárceles se tortura y las evidencias son sustraídas con tácticas inhumanas.

Los abogados de Macías no solo buscan frenar la entrega a la justicia mexicana, también aspiran obtener el asilo para su clienta.

Macías, cuyo último domicilio conocido fue un lujoso condominio en el barrio más exclusivo de la capital británica, es reclamada en México por la construcción de una red de empresas fachadas que fueron utilizadas para desviar al menos 112 millones de pesos de las arcas públicas de Veracruz.

La petición de extradición fue activada en 2018 y su suerte terminó cuando fue ubicada en Londres por autoridades de Veracruz. En octubre de 2019 fue detenida por la policía londinense en cumplimiento a una ficha roja emitida por Interpol.