Corte debe destrabar inoperancia del Inai, señala la Coparmex

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 12 (EL UNIVERSAL).- Ante la decisión de la mayoría del Senado de obstaculizar deliberadamente el nombramiento de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe destrabar la situación para evitar que haya opacidad.

Confió en que la próxima resolución de la Corte "no avalará la reiterada y deliberada omisión de la mayoría legislativa en el Senado para obstaculizar sistemáticamente los nombramientos del Inai".

De lo contrario no se permitirá el goce y disfrute de los derechos humanos que garantizan el derecho a la información, porque lo que sucede actualmente en el Senado "es un cálculo político inaceptable del Poder Legislativo, que confiamos será enderezado por nuestro Poder Judicial para cerrar la puerta a la opacidad y la corrupción".

Ello porque la Corte deberá de resolver la Controversia Constitucional 280/2023 que interpuso el Inai porque se mantiene inoperante el instituto ante la justificación de la mayoría de los senadores de que no hay un plazo específico para realizar los nombramientos de comisionados.

Por ello, la Coparmex dijo que tienen confianza de que "nuestro máximo tribunal resolverá, tal como lo hizo en el caso de la omisión de nombramientos de la Comisión Federal de Competencia Económica, en el sentido de que no hay razón válida, ni mucho menos legal, para que continúe inoperante el Inai y además se perpetúe el incumplimiento del Senado, bajo el supuesto de que la Constitución no establece un plazo específico para que se realicen los nombramientos".