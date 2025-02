"Corte está violando la Constitución": Sheinbaum

Luego que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) rechazó la lista de candidatos a la elección del Poder Judicial que hizo el Senado tras la insaculación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardodijo que el Máximo Tribunal del país están violando la Constitución ya que buscan por todos los medios detener la elección.

"La Suprema Corte está violando la Constitución, ese es el problema, no es un asunto de opinión, la Suprema Corte es la que supuestamente es la última instancia de defensa de la Constitución, pero la Constitución es clarísima en la reforma al Poder Judicial y también es clarísima en el sentido de que el amparo no procede en el caso de cambios constitucionales", señaló en la conferencia matutina de este viernes.

La mandataria federal destacó que muchos ministros y ministras de la Corte no están de acuerdo con la reforma al Poder Judicial por lo que "su opinión personal la transfieren a querer boicotear la elección desde su institución, pero no tienen razón".

Sheinbaum Pardo indicó que una opinión personal no puede estar encima de la ley, por encima de la Constitución, ya que ellos juraron defender la Constitución y no lo hacen.

"Entonces están buscando por todos los medios que no haya elección, abren su convocatoria, nombran a su comisión y a la mitad del camino dicen, no, mejor no, por un amparo que ellos mismos podrían resolver y podrían resolver sencillamente porque en el caso de elecciones no resuelve la Corte o porque el amparo no va para reformas constitucionales, pero ellos deciden suspender el proceso".

La mandataria federal comentó que el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral es quienes deciden, y qué ya en septiembre entrará una nueva Corte y un nuevo Poder Judicial que va a ser elegido por el pueblo.

"¿Por qué le dan un amparo en estos días al fiscal de Morelos? ¿Por qué le dieron un amparo para el tema del desafuero? Bueno, ya vamos a delincuencia organizada. ¿Por qué liberan delincuentes? Entonces van a decir, no es que la Fiscalía no tenía bien hecha su carpeta, pero en los hechos ¿Dónde está el Poder Judicial en México defendiendo la Constitución?", declaró.