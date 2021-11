Corte invalida ampliación de mandato del ministro Zaldívar

Este martes, la SCJN discutió la legalidad de la ampliación del mandato del ministro presidente, Arturo Zaldívar, y del cargo de los consejeros de la Judicatura Federal.

Dicha ampliación fue agregada en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por la bancada de Morena bajo el argumento de que la permanencia de Zaldívar y los actuales consejeros en sus cargos permitirá la adecuada implementación de la reforma al PJF impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La ampliación fue impugnada por senadores y diputados de oposición bajo el argumento de que se violó el proceso legislativo y que se violentan principios como el de la independencia judicial y la división de poderes.

EL UNIVERSAL informó que el proyecto presentado por el ministro José Fernando Franco propone declarar inválido el artículo Décimo Tercero transitorio donde se agregó la ampliación de los cargos del ministro presidente y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal hasta por dos años.

Al iniciar la discusión, el ministro Zaldívar informó a sus compañeros en Pleno que no se declararía impedido para participar.

"No considero estar impedido para este asunto y no voy a excusarme para conocer de él", señaló.

Sus compañeros apoyaron la postura y en seguida el ministro Franco comenzó a exponer los puntos a analizar en el proyecto.