Corte no actuó con responsabilidad en Ley Eléctrica, asegura MC

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- La Suprema Corte no actuó con responsabilidad en la discusión de la Ley de la Industria Eléctrica y permitió que las decisiones unilaterales violaran obligaciones fundamentales al interior y exterior del país, señaló la fracción de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.

"Es alarmante que en el órgano límite del Poder Judicial, se hayan contabilizado así los votos para declarar la constitucionalidad de una norma a todas luces inconstitucional", expresó a través de un comunicado.

Señaló que ante la falta de apego a la legalidad de la mayoría en el Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial tenía la posibilidad de hacer valer el Estado de derecho y de garantizar la certeza jurídica en el sector energético y sus inversiones. Principalmente, dar cumplimiento a los tratados internacionales a los que México pertenece, como el T-MEC y el Acuerdo de París.

"Una minoría de ministros decidió dejar viva una ley que es contraria a nuestra Constitución. Las consideraciones no fueron legales, sino políticas. En un afán por dar poder a la CFE, protegieron las violaciones constitucionales", agregó.

Señaló además que "en la bancada naranja hemos propuesto cambios legislativos para que no se requiera una mayoría calificada para declarar inconstitucional una norma y seguiremos insistiendo en que los debates de constitucionalidad estén protegidos de consideraciones políticas".