Corte rechaza impugnación sobre Ley Eléctrica del gobierno de Colima

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Por mayoría de siete votos, pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó la impugnación presentada por el gobierno de Colima contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

De igual modo que resolvieron la controversia constitucional de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), los ministros señalaron que el gobierno de Colima no tiene legitimación para impugnar la LIE.

En consecuencia, por mayoría de votos decidieron sobreseer el asunto.

En su impugnación, Colima indicó que la reforma a la LIE, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, afecta su esfera de competencia en materia de protección de medio ambiente.

Sin embargo, a propuesta de la ministra Loretta Ortiz Ahlf la Corte señaló que el gobierno estatal no tiene por qué impugnar esta reforma y ni siquiera debían estudiar si se invadieron o no sus competencias.