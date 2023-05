“Corte va por golpe de Estado técnico”

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se propone dar un golpe de Estado técnico con la suspensión definitiva que confirió el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Mérida, sobre los tramos tres, cuatro, cinco norte y seis del Tren Maya.

Afirmó que las suspensiones emitidas por el Poder Judicial, además de la referente al Tren Maya, como la que va contra la impresión de los libros de texto gratuitos o las medidas cautelares en su contra por pedir el voto para su partido desde Palacio Nacional, tienen la finalidad de cancelar al Poder Ejecutivo.

“Van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder. Una cosa es que violen la Constitución… y otra es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo, o sea que ya no ejecutemos nada, es cancelar un Poder, sería un golpe de Estado técnico”, dijo.

Añadió que, hasta ayer, no había sido notificado de la suspensión definitiva sobre los tramos antes mencionados del Tren Maya, por lo que no se detendrían los trabajos.

“De acuerdo con la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo. No se van a poder cancelar las obras, no se puede”, aseveró.

El instituto le ordenó eliminar los fragmentos de la mañanera en donde llama a votar por su partido, de archivos de audio y audiovisuales, así como versiones estenográficas.

“Somos respetuosos de la decisión. No sé exactamente qué fue lo que dije, y que están prohibiendo, no nos ha llegado la notificación todavía, o no estoy enterado, pero vamos a ver qué cosa es que quieren que se quite y lo quitamos, no hay ningún problema”, comentó.

Y aunque el INE le ordenó “al Presidente de la República que se abstenga de realizar expresiones y declaraciones de índole electoral”, ayer el Titular del Ejecutivo federal volvió a referirse a la elección del Estado de México. “Les puedo garantizar que esta semana va a ser la de más ruido, porque vienen las elecciones, sobre todo la del Estado de México”, señaló durante la mañanera.