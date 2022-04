"Corte y Cámara de Diputados resolverán la reforma eléctrica", dice AMLO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Cámara de Diputados resolverán si México sigue con la misma estrategia para que el mercado eléctrico siga en manos de privados o se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con la reforma eléctrica, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa este mañana, el mandatario reiteró que con la actual legislación se beneficia a las empresas, por encima de la CFE que sólo puede generar el 30% de electricidad y, dijo, no le permiten subir la energía eléctrica de sus plantas a la red nacional de transmisión.

"Suben primero la energía de las empresas particulares, llegaron al extremo de declarar, y dejar hasta el último, a la energía que produce la CFE en las hidroeléctricas con el engaño, la mentira de que la energía que se produce en las hidroeléctricas es sucia, que no es energía limpia, cuando todos sabemos que es energía limpia y barata", criticó.

Ante ello, cuestionó: "Qué vamos a hacer los mexicanos frente a la estrategia que se inició en el periodo neoliberal para destruir a la Comisión Federal de Electricidad".

Indicó que las impugnaciones a su reforma eléctrica se van a resolver tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "si vamos a continuar con la misma estrategia para que todo el mercado eléctrico sea manejado por empresas, sobre todo extranjeras, o fortalecemos a la Comisión Federal de Electricidad para garantizar este servicio sin fines de lucro, para que las familias tengan acceso a tarifas justas y que puedan tener luz que no nos pase, repito, lo de España. Están pagando los españoles diez veces más por la luz que lo que se paga en México", afirmó.