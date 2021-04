Covaxin, lo que sabemos de esta vacuna

La vacuna Covaxin, producida por la farmacéutica india Bharat Biotech, en colaboración con el Consejo Indio de Investigación Médica, fue aprobada para su uso de emergencia en ese país en enero pasado.

Sin embargo, la autorización desató polémica por producirse antes de que concluyeran los ensayos de fase tres, la última antes de que las farmacéuticas puedan dar la aprobación definitiva.

La falta de información desató desconfianza, al grado que personal sanitario, incluyendo médicos, decidieron no presentarse para ser vacunados cuando comenzó la campaña, ese mismo mes.

El primer ministro Narendra Modi se vacunó con Covaxin en marzo, cuando se extendió la campaña a los adultos mayores y personas con patologías graves. Eso ayudó a dar confianza a la gente.

El 3 de marzo, Bharat Biotech informó que su vacuna mostró una eficacia de casi 81% en la prevención del Covid-19.

"Covaxin (no solamente) demuestra una tendencia hacia una alta eficacia clínica contra Covid-19, sino también una inmunogenicidad (capacidad de un antígeno para inducir hacia una respuesta inmunológica) significativa contra las variantes que emergen inesperadamente", señaló en un comunicado el presidente de Bharat Biotech, Krishna Ella.

La empresa añadió que "los efectos adversos graves, que necesitaron asistencia médica se dieron a niveles muy bajos, y estuvieron equilibrados entre los grupos de vacuna y placebo".

Los resultados representaron una franca mejoría frente a otro informe de la farmacéutica en 2020, donde la sustancia mostró una eficacia de alrededor de 60%.

Covaxin y Covishield, de AstraZeneca/Oxford, también fabricada en India, son las dos vacunas autorizadas en esta nación.

Sin embargo, en Brasil no se aprobó el uso de Covaxin al considerar "todos los riesgos que implica la fabricación de la vacuna a corto plazo", según explicó la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

En concreto, indicó que "durante la inspección se encontraron diferentes inconformidades (...) que denotan un riesgo significativo para la fabricación y garantías de la calidad del producto, lo que implica un riesgo para la salud de los usuarios".