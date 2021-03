Creador de chat XXX en Oaxaca pide apoyo para integrante del grupo

Humberto Santos Ramírez, quien pretendía ser candidato a diputado local para representar al Distrito 10 Mixe-Choápam por Morena y luego desistió de sus aspiraciones tras ser identificado como creador de un chat denominado "Sierra XXX", a través del cual se ejercía violencia digital hacia mujeres mixes, ahora pide a sus seguidores que apoyen a otro integrante del mismo grupo.

"El proyecto para hacer las cosas diferentes y dignificar la izquierda en nuestra región Mixe Choápam no está centrado en una persona, sino en un gran equipo (...) es el compañero Chucho Diego a quien pido apoyemos en la encuesta que se está llevando en nuestra región entre hoy y mañana", posteó Santos Ramírez. Se trata de Jesús Diego, quien también participó en el chat donde se exhibían fotografías de mujeres de la región en incluso participó activamente, confirmaron a EL UNIVERSAL al menos tres personas allegadas al caso.

La identidad del ahora aspirante y su presencia en el chat fue confirmada por Donato Vargas Jiménez y Juan Eliel Inocente, quienes también fueron agregados al chat en 2020, pero se salieron del grupo. En su caso Juan Eliel Inocente señala que tras iniciarse las investigaciones por el chat en el que se ejercía violencia digital contra las mujeres mixes, ha acudido en tres ocasiones ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) a deslindar responsabilidades sobre la creación del grupo; mientras que Donato Vargas incluso pidió disculpas a una de las víctimas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Elena Tejeda, militante de Morena y también exaspirante a la candidatura por el mismo candidato, señala que aún con conocimiento de que Jesús Diego participó en el chat y los antecedentes y la denuncia que existe por el caso, el sujeto fue designado como aspirante, tras la renuncia del creador del grupo, quien ahora busca apoyar en la encuesta interna de Morena. Lo anterior, agrega, es otra de las manifestaciones de la violencia de género en la región mixe, que también se ejerce de manera política, pues pese a que se anunció se sería un ejercicio mixto, finalmente no se incluyó a ninguna mujer en la encuesta para designar a los aspirantes de Morena, pero que había cinco aspirantes o precandidatas.

Además tampoco se aplican los principios de paridad de género que mandatan los lineamientos de las elecciones establecidas por los órganos electorales, denuncia Tejeda. "No hubo encuesta mixta, se realizó una designación misógina y que no representa a las bases del partido. Pareciera que el punto es imponer un misógino en el distrito", destacó Tejeda, quien evidenció que aunque algunas mujeres ocupan cargos públicos en los Mixes, en el distrito 10, históricamente, nunca una mujer ha ocupado una diputación. Señala que la participación política de las mujeres que aspiran a los curules es coartada desde el interior de los partidos, donde las mujeres no reciben respaldo, pese a que el 52% de la población en el distrito 10, comprendido por 22 municipios, es femenina. Además, actualmente en ese distrito, donde todos los municipios se rigen por Sistemas Normativos Indígenas, ninguna mujer es presidenta municipal.

En el caso de Morena, Elena Tejeda, así como otras cuatro mujeres se postularon a la precandidatura por el distrito 10; sin embargo, ninguna fue tomada en cuenta. El argumento del partido en la región fue que le "tocaba" a un hombre representar al distrito, pese a que no hay ningún estatuto que lo mandate, asegura. No obstante, tras alzar la voz por la imposición de precandidatos involucrados en hechos de violencia digital, Elena Tejeda denuncia que ha sido continuamente amenazada, al igual que su familia.

Lo mismo pasó desde hace un año, cuando se destapó la existencia del chat Sierra XXX, muchas de las mujeres que fueron exhibidas y violentadas en el mismo, desistieron de iniciar un proceso legal, por temor a represalias. Fueron sólo dos de las involucradas quienes interpusieron una denuncia y hoy una de ellas cuenta con medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). "Desde que yo decidí contender como aspirante, he recibido ataques, me han vinculado sentimentalmente con funcionarios, me califican como vividora, me señalan como madre soltera e incluso mencionan que he sido golpeada... pero uno de los más fuertes ataques que recibí fue ayer, una falsa vinculación con la delincuencia organizada, para atacarme", cuenta Elena Tejeda.

Estos señalamientos, dice, la ponen en peligro a ella, a su familia y a su hijo; por ello, lamenta que ésta sea una práctica común en la región, donde se señala a las mujeres de manera personal, desde lo político. "Que me estén poniendo en la mira de los que se dedican a eso, es muy peligroso para mí y para mi familia. Yo expuse que siempre me he dedicado a la educación, soy egresada de una normal y no tengo ningún problema en dar mi declaración de bienes, si es necesario", declara.

Asimismo, resalta que son compañeros de su propio partido quienes la han amedrentado tras denunciar las irregularidades en el proceso de elección de candidatos. Este jueves, Sesul Bolaño, líder estatal de Morena en el estado, aseguró que nadie con antecedentes de violencia contra las mujeres o señalamientos al respecto podrá participar en el proceso electoral, lo que incluye a todos los participantes del chat Sierra XXX.