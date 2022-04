Crean en NL Grupo Especial de Búsqueda de personas desaparecidas

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda emitió un decreto para crear un grupo especial para la búsqueda de mujeres desaparecidas integrado por 200 elementos de Fuerza Civil, al tiempo de advertir que su administración no dudará en actuar con fuerza y determinación contra los que quieren lastimar a las familias de la entidad y sus mujeres.

Expuso el mandatario, "que no haya duda, la violencia contra la mujer es prioridad del nuevo Nuevo León", y demandó a la sociedad que trabajemos juntos, pues afirmó, "de nada sirve quemar puertas, vayamos juntos a buscar a estas mujeres", en referencia a la protesta que activistas y familiares de desaparecidas realizaron el domingo por la tarde que culminó en disturbios y el incendio de una puerta del Palacio de Gobierno.

García Sepúlveda anunció la creación del grupo especial de búsqueda, luego que en el último mes se recrudeció la desaparición de mujeres con cerca de 20 reportes, de las cuales ya fueron localizadas diez, una de ellas María Fernanda Contreras, que fue encontrada sin vida en un inmueble de Apodaca.

El gobernador señaló que el domingo se instaló una mesa de trabajo por el caso de Debanhi, una joven que desapareció entre el viernes y el sábado en el municipio de Escobedo, e incluso, comentó "fuimos al lugar, estuvimos con su familia y en cinco localidades al mismo tiempo", para tratar de encontrarla.

Durante un acto desde Palacio de Gobierno y teniendo a su espalda al contingente policiaco que se encargará de apoyar la búsqueda de personas desaparecidas y para la atención de casos de feminicidios, explicó que este grupo especial estará a disposición de la ciudadanía, de la Fiscalía y de la Comisión Local de Búsqueda, dándole formalidad para su creación con la emisión de un decreto "urgente y extraordinario".

---Atender de manera inmediata los casos de mujeres desaparecidas

Expresó que se buscará articular todos los esfuerzos de autoridades de los tres niveles de gobierno, para atender de manera inmediata los casos de mujeres desaparecidas, "utilizando toda la fuerza del Estado con una visión de cero tolerancias a la violencia contra la mujer".

Agregó que se darán facultades a este grupo especial "para actuar de inmediato, sin barreras ni excusas, para que ninguna puerta, que ninguna barrera nos detenga para ir a rescatar a las mujeres y detener a los violentadores", además de aplicar todo el peso de la ley sin miedo para mandar el mensaje, que si se meten con una mujer se meten con todo Nuevo León".

Reiteró, "vamos a entrarle de frente y con todo el peso de la ley para dar con quienes resulten responsables de los hechos, no dudaremos en actuar con fuerza y determinación contra aquellos que quieren lastimar a Nuevo León, a su gente, a su familia y a sus mujeres".

Entre las medidas que se tomarán, está la elaboración de un reporte diario sobre todas las desapariciones que se presenten, pero también sobre las personas que sean localizadas; acelerar la modernización del C-5, para la instalación de cámaras e integración a dicho sistema de los C-4 municipales e incluso de las cámaras privadas, para investigar y resolver casos de desaparición.