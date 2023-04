Crean frente contra reforma al Tribunal Electoral

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- "Al grito de no están solas" y "ni un paso atrás" senadoras y diputadas federales de Morena, Partido del Trabajo, PRI y Movimiento Ciudadano, con el puño en alto se manifestaron en contra de la reforma que se analiza en San Lázaro para restar atribuciones en asuntos relacionados con las cuotas de género al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Durante una reunión en el Senado de presidentas de comisiones de ambas cámaras para la entrega de la minuta "3 de 3", la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Senado, Malú Micher, manifestó el apoyo de las senadoras a las diputadas en la discusión de la iniciativa de reforma al TEPJF.

"Cuenten con nuestro apoyo, de verdad no es mala onda, del patriarcado nadie se libra, ni las mujeres, ni los hombres, todos lo tenemos en las venas, pero a veces no lo disimulan", apuntó.

La senadora por Morena subrayó que "estamos juntas y este frente nos hace más fuertes todavía. Este frente nos hace más dignas y decirle al país que la patria feminista es posible".

"No se atrevan a mandarnos una iniciativa así. Cuando el cónclave patriarcado se une es durísimo porque les estamos quitando poder a los hombres, pero ni modo porque es un tema de nuestros derechos.

Cuentan con nosotras, de una batalla digna como lo hicieron suspendiendo la reunión, pero no se dejen vencer por los alegatos patriarcales".

María Rosete, diputada del Partido del Trabajo, denunció que en San Lázaro se intentó coaccionar su voto en este tema, lo cual fue criticado por todas las presentes que corearon: "No están solas, no están solas".

Marybel Villegas, senadora por Morena, dijo que son momentos de mucha responsabilidad para las mujeres y "vamos a cerrar filas aquí en el Senado no sólo con esta reforma 3 de 3 sino también con la reforma al Poder Judicial".

La reunión fue convocada por la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero y asistieron Aleyda Alavés, vicecoordinadora del Morena en la Cámara de Diputados, Luis Flores y Amalia García, diputadas de Movimiento Ciudadano, las legisladoras del PRI, Blanca Alcalá y Marcela Guerra.

----Mujeres del PRD se manifiestan en contra de reforma al TEPJF

La secretaria General del PRD, Adriana Díaz Contreras, expresó su desacuerdo con la propuesta de reforma constitucional que se discute en la comisión de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados para limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en materia de paridad y acciones afirmativas.

Celebró la voluntad política de las y los diputados por el dialogo que sostuvieron con la dirigencia nacional en días pasados, donde acordaron defender los derechos políticos de las mujeres y las acciones afirmativas para los grupos de población prioritarios.

Sin embargo, la dirigente del PRD, Adriana Díaz, llamó a las y los diputados de la coalición Va por México "a ser congruentes en la defensa de los derechos de la ciudadanía", y "no hacer exclusiones antidemocráticas para violentar los principios constitucionales de paridad de género y de acciones afirmativas".

Consideró que "no es nada congruente que estemos luchando en contra del plan B, y los partidos de la coalición opositora se presten a una maniobra machista para traicionar a las mujeres de México, con una reforma constitucional que solo busca restringir la paridad de género en la política y en la sociedad", afirmó.

Para la Secretaria General, la propuesta no sólo es regresiva y violatoria de los derechos político-electorales de las mujeres y grupos prioritarios, sino que, además, representa un ataque patriarcal contra la reforma constitucional de 2019 que reconoció el principio de la paridad transversal para postular las candidaturas a los cargos legislativos de mayoría y representación proporcional.

En su opinión, al Tribunal Electoral se le deben respetar sus facultades para garantizar que los derechos electorales sean cumplidos ya que "sus fallos han permitido la implementación del principio de paridad de género y de las acciones afirmativas que desterraron la lesiva práctica de poner a mujeres y personas de los grupos minoritarios en candidaturas perdedoras para privilegiar a los hombres en las candidaturas ganadoras; y con las resoluciones del TEPJF se logró la primera legislatura de paridad en 2021", explicó.