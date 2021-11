Crece carga de labores domésticas de mujeres

En México hay 64 millones 540 mil 634 mujeres, según el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Si bien durante la pandemia se detectó un alza en la violencia intrafamiliar, también se evidenció, aun más, que la carga de los quehaceres domésticos y el cuidado de los hijos recae en las mujeres, lo que también es considerado un tipo de violencia.

"En el país, 17.9% de los hogares están compuestos por una mujer sin cónyuge y con hijos. La mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que se realiza en los hogares (73.6%) es producido por mujeres", destacó un informe del instituto.

Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), señaló que en 2020 más de un millón de mujeres dejaron o perdieron su trabajo, lo que significó una baja de 5.2% en la cifra de mujeres ocupadas.

"No es un secreto que la brecha de género en la carga total de trabajo [remunerado y no remunerado] es de 13.4 horas semanales en promedio. La mayor carga de trabajo para las mujeres se refleja en menor disposición de tiempo libre: en promedio 4.2 horas a la semana, y es tan normalizado que no se atiende como un problema social".

Según un estudio realizado por el Imco, resaltó la especialista, en México 45 de cada 100 mujeres de 15 años o más son económicamente activas, mientras que 78 de cada 100 hombres lo son, lo que significa que la tasa de participación laboral de los hombres fue 1.7 veces mayor que la de las mujeres.

Artemisa Montes Sylvan, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, comentó que, a pesar de que el artículo cuarto de la Constitución establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, y que la Ley del Trabajo indica que a trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales debe corresponder un salario igual, en México no ocurre eso.

"No tenemos una legislación específica que garantice salarios iguales para mujeres y hombres que realizan el mismo trabajo", dijo.