Crece extorsión en mercados de Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl, Méx.- En los últimos dos meses, locatarios de tres mercados públicos de Nezahualcóyotl denunciaron que se incrementaron las extorsiones contra ellos de supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que les ha causado temor porque si no cumplen con las "cuotas" exigidas amenazan con matarlos.

Al respecto, el alcalde morenista Adolfo Cerqueda Rebollo negó que el CJNG o cualquier otro grupo delictivo organizado extorsione a locatarios de los mercados públicos del municipio, pues los casos denunciados como presuntas acciones de ese cártel resultaron ser conflictos internos o disputas personales entre comerciantes y sus familiares.

Sin embargo, los locatarios exponen que el modus operandi que emplean los extorsionadores, según las víctimas que pidieron no revelar su identidad por su seguridad, es contactar a los comerciantes de forma telefónica o dejan recados escritos en los negocios.

En uno de esos mercados, con cerca de 250 locales, el cobro es de 300 pesos por negocio, cada 15 días, lo que suma 150 mil pesos al mes, 75 mil pesos a la quincena.

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El pago debe ser individual y a cambio de ese dinero reciben "protección" del presunto grupo delictivo. En otros dos mercados las llamadas van directo a la mesa directiva. Exigen una cantidad fija mensual al encargado, sin ordenarles que hagan juntas ni les den detalles adicionales a los comerciantes. Sólo advierten que conocen su ubicación y que no realicen ninguna acción en contra porque les harán daño.

Los locatarios afectados evitan acercarse a la Policía Municipal. Perciben posibles vínculos entre elementos policiacos y los extorsionadores. Uno de los comerciantes denunció a la corporación local y los presuntos delincuentes se enteraron de que lo hizo y sufrió represalias económicas.

"Nadie quiere hablar con la policía porque ya vimos lo que pasó cuando uno denunció: le cayeron con que tenía que pagar 15 mil pesos por haber ido. Pagó y el mercado cooperó, pero ahora nadie dice nada más", contó uno de los comerciantes.

El alcalde morenista Adolfo Cerqueda negó que el CJNG o cualquier otro grupo delictivo organizado extorsione a locatarios de los mercados públicos de su municipio.

Cerqueda explicó que en al menos dos incidentes recientes las imputaciones al CJNG carecieron de sustento. En el Mercado 1 de Mayo dos personas se presentaron como miembros del cártel para exigir dinero.