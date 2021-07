Crece la tensión entre población de Michoacán

Desde abril pasado, el "Cártel Jalisco Nueva Generación" tiene el control de la población de Aguililla, cabecera del municipio del mismo nombre, Michoacán.

La agencia Cuartoscuro difundió fotografías de hombres armados que identifica como miembros del cártel, en lo que se presume es la región de Aguililla. No está clara la fecha en la que fueron tomadas las imágenes.

Su ingreso, en abril, obligó a decenas de habitantes a abandonar la localidad y los que quedan viven incomunicados debido a que el crimen organizado rompe constantemente los accesos carreteros y corta la energía eléctrica.

El pasado 24 de junio, los habitantes de Aguililla denunciaron que fue dañada la subestación eléctrica, lo que dejó sin energía al municipio, afectando también el servicio telefónico y de internet.

El jueves, las autoridades locales y pobladores volvieron a responsabilizar al "Cártel Jalisco Nueva Generación" por los bloqueos y por impedir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) haga su trabajo para restablecer el servicio de energía eléctrica en la zona.

Los habitantes de este lugar de la Tierra Caliente se dijeron hartos de vivir aislados, como consecuencia de la disputa de grupos antagónicos del crimen organizado, los cuales los tienen en fuego cruzado.

Durante una protesta exigieron una vez más a las autoridades de los tres órdenes de gobierno resolver el problema que arrastran desde hace varios meses.

Además de estar incomunicados, reportaron que el corte de energía ya causó estragos en sus alimentos y en su salud, por las altas temperaturas que se registran actualmente en esa zona.

Denunciaron que, a pesar de que el Ejército y la Guardia Nacional tienen un cuartel en Aguililla, no han emprendido acciones para evitar la movilidad de los grupos delincuenciales.

En los últimos días ha crecido la tensión entre los pobladores y el Ejército. La gente de la comunidad acusa que los militares no han emprendido acciones para evitar la movilidad de los grupos delincuenciales.

Incluso, bloquearon el acceso al lugar en el que desciende el helicóptero de las fuerzas federales y fuerzas armadas que llevan víveres para abastecer a militares y la Guardia Nacional.

El viernes pasado los pobladores destruyeron el portón del cuartel del ejército con un camión de basura y lanzaron cohetones y piedras al interior del cuartel militar. Los soldados respondieron con gases lacrimógenos para dispersarlos, de acuerdo con un video difundido en redes sociales. En el enfrentamiento resultaron heridos algunos civiles y al menos un militar.

La tensión terminó cuando fue restablecida la luz.