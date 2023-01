Crecen 10% las multas para los contribuyentes

Ciudad de México.- Para 2023, los montos de las multas y sanciones que aplica el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a los contribuyentes incumplidos e infractores subieron en promedio 10%, en comparación con las vigentes hasta el último día de 2022. Esto se debe al efecto de las cantidades actualizadas establecidas en el Código Fiscal de la Federación (CFF) que se dieron a conocer en la Resolución Miscelánea Fiscal que regirá el año que inició.

Las sanciones tienen que ver desde la habilitación del buzón tributario, inscripción del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), declaraciones, avisos, formatos, así como por no brindar datos a los bancos y las casas de bolsa. El gobierno obtuvo 16 mil millones de pesos por la aplicación de multas fiscales de enero a septiembre de 2022, casi el doble de los 9 mil millones conseguidos en el mismo periodo de 2021, señala la Secretaría de Hacienda.

Por ejemplo, por la no habilitación del buzón tributario, el no registro o actualización de los medios de contacto conforme a lo previsto en el artículo 86-C del CFF, se impondrá este año una multa de 3 mil 420 a 10 mil 260 pesos, más que los 3 mil 80 a 9 mil 250 de 2022. A las infracciones relacionadas con el RFC por no solicitar la inscripción o a nombre de un tercero, la multa pasó de un rango de 3 mil 870 a 11 mil 600 pesos a otro de 4 mil 480 a 13 mil 430.

Tratándose de declaraciones de impuestos, para 2022 las multas se establecieron en 2% de las contribuciones declaradas y de 8 mil 230 pesos.