Creel, De la Madrid y De Hoyos quieren encabezar coalición

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL). – El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid y el expresidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos reiteraron su intención de encabezar una coalición oposición en 2024, así como la necesidad de definir el método de elección.

Durante la mesa "Gobierno de coalición con perspectiva constitucional", organizado por UNID@S, Enrique de la Madrid señaló que para un mejor México no necesitan caudillos, sino una alianza entre ciudadanos y partidos políticos.

Confió en que se elija un método democrático y ciudadano para la elección del candidato de oposición, y que este se defina de preferencia antes de las elecciones de 2023.

"Veo a la alianza como la única capaz de detener el deterioro de este país", apuntó.

También acusó que "el campo (está) abandonado. Y este gobierno de ineptos cancelando una institución extraordinaria que era la financiera rural. Y es que eso son, un gobierno de ineptos, porque de lo que se trataba era de hacer las cosas mejor, de resolver los problemas de corrupción, de seguridad y que se iba a acabar con la pobreza, y hoy son más de 4 millones que viven en la pobreza".

Al finalizar su intervención fue celebrado con el grito de "¡Presidente!", "¡Presidente!".

Por su parte, el Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, sostuvo que el primer paso para una candidatura y gobierno de coalición es dejar atrás las divisiones.

"Que quede muy claro: el lugar que yo deba ocupar, soldado raso general, eso me lo dicen ustedes", manifestó.

Insistió en que no pueden seguir dividiéndose porque son una sola oposición, "que ha dado batalla", como en las elecciones de 2021.

El diputado del PAN también fue celebrado al grito de "¡Presidente!" por los asistentes al foro.

Tras reiterar su intención de encabezar un proyecto de oposición, el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gustavo de Hoyos, advirtió que una nueva alternancia será imposible sin un amplio y profundo acuerdo entre los partidos políticos de oposición y la sociedad civil.

El empresario recalcó que para que sea posible un gobierno de coalición se debe pasar de la gobernabilidad tradicional a la gobernanza democrática.

"Necesitamos un nuevo acuerdo entre lo mejor de la política, del pequeño mundo de los partidos políticos, con el gran universo de la sociedad civil. Un acuerdo cosmético no nos va a llevar a la alternancia", enfatizó.

Gustavo de Hoyos recalcó que ese nuevo acuerdo debe considerar que las candidaturas a puestos de elección popular deben recaer mayoritariamente no necesariamente en personas que han participado en la vida partidaria.

Indicó que México debe transitar de un gobierno autoritario e intolerante, a uno de pluralidad y tolerancia, y de un gobierno de incondicionales y camarillas a uno de profesionales.

El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío recomendó a las fuerzas políticas opositoras tomarse muy en serio la posibilidad de un convenio de coalición de gobierno rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

El jurista subrayó que la oposición deberá presentar un programa de gobierno que será la oportunidad mayor para ordenar las acciones públicas que desde hace muchos años "están desalineadas".

José Ramón Cossío afirmó que el sistema federal del país "está quebrado y no tiene ni pies ni cabeza", mientras que la división de poderes está rota y la administración pública ha sido "depredada".