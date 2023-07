Creel reconoce "lapsus" al declararse víctima de discriminación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, reconoció que tuvo un "lapsus", al declararse víctima de "discriminación inversa", por su color de piel y de ojos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistado en el Senado de la República, admitió que sus declaraciones fueron "un lapsus, un equívoco y bueno pues fue algo que así sucedió y así hay que reconocerlo, y el equívoco no quita que hay un trato diferenciado del Presidente. Claramente él está gobernando para los suyos, y para nosotros ni diálogo, insultos, descalificaciones y además pone categorías, él sí, descalificatorias".

"Nos da un trato de enemigos, cuando en la política, en todo caso, somos adversarios y lo más grave del presidente es que lo hace desde el poder, desde Palacio Nacional, con todos los recursos del Estado y eso es algo que no habíamos visto que sucedería antes", denunció.

Santiago Creel le recordó al presidente López Obrador que "el que se lleva se aguanta", tras las descalificaciones que ha lanzado contra Xóchitl Gálvez y contra él mismo.

Señaló que el titular del Ejecutivo estigmatiza y se ha vuelto un destructor de instituciones y un violentador del Estado de derecho y del Estado constitucional democrático del país.

"Y todo va a tener respuesta y una cosa presidente: el que se lleva se aguanta. (...) ¿Quién sembró la semilla del odio, de la división, de la polarización en este país?, fue usted y nadie más", recalcó.

El presidente de la Cámara de Diputados condenó la actitud que ha tomado López Obrador de "pisotear" las leyes y la Constitución. "Yo no creo que vaya a cambiar ya adentrados al quinto año de gobierno", vaticinó, por lo que confió en que el Tribunal Electoral aplique la ley y sancione al presidente de la República por intervenir en temas electorales y desoír las resoluciones del Instituto Nacional Electoral.